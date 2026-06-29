McDonald's najniżej od sierpnia 2024 📉 Kryzys w branży fast-food?

Akcje McDonald's tracą od początku roku blisko 11%, mimo że spółka nadal prezentuje solidne wyniki operacyjne. Przychody wzrosły o 9,4%, a globalna sprzedaż porównywalna zwiększyła się o 3,8%, pokazując, że gigant rynku fast food wciąż skutecznie przyciąga klientów pomimo trudniejszego otoczenia gospodarczego.

Dlaczego akcje spadają? Inwestorzy obawiają się utrzymującej się inflacji, wyższych kosztów finansowania, wydatków związanych z restrukturyzacją oraz ryzyka, że pogarszające się nastroje konsumentów odbiją się na liczbie odwiedzin restauracji.

AI staje się elementem strategii wzrostu: McDonald's współpracuje z Google nad systemem zamówień drive-thru opartym na sztucznej inteligencji. Według prezesa Chrisa Kempczinskiego rozwiązanie osiąga już około 90% skuteczności.

Przyspieszenie innowacji w menu: Spółka testuje nowe panierowane produkty z kurczaka, rozwija ofertę napojów, podnosi standard kawy, wprowadza kolorowe napoje mrożone oraz analizuje możliwość dodania do menu mleka roślinnego.

Lepsze doświadczenie klienta: McDonald's chce, aby wizyta w restauracji była bardziej atrakcyjna i zapadająca w pamięć, odpowiadając na rosnącą konkurencję w segmencie kurczaka, burgerów, napojów oraz ofert promocyjnych.

Znaczenie franczyzobiorców: Około 95% restauracji McDonald's na świecie prowadzą niezależni franczyzobiorcy, dlatego wszystkie zmiany muszą jednocześnie zwiększać efektywność i chronić rentowność partnerów.

Konsensus rynkowy zakłada cenę docelową akcji w okolicach 331 USD, natomiast bardziej optymistyczny scenariusz zakłada wzrost do 375 USD do 2028 roku, jeśli spółka skutecznie rozwinie program lojalnościowy, segment kurczaka, rozwiązania AI oraz ekspansję zagraniczną. Głównym zagrożeniem pozostaje głębsze spowolnienie konsumpcji, które mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedaż, marże i rentowność franczyzobiorców. Istotnym komponentem będzie także dynamika cen wołowiny w kolejnych miesiącach - wzrost cen mięsa (w USA ceny są 80% wyższe, niż w 2019 roku) przełożył się na marże firmy, a siła cenowa co do przerzucania kosztów na konsumentów wydaje się bardzo ograniczona. Pogłowie bydła w Stanach Zjednoczonych spadło do najniższego poziomu od około 75 lat. Jest to efekt kilku lat suszy (szczególnie w głównych stanach hodowlanych), wysokich kosztów paszy oraz utrzymujących się wysokich stóp procentowych, które skłoniły wielu hodowców do ograniczania stad zamiast ich odbudowy.

Wykres McDonald's (interwał D1)

Akcje McDonald's znajdują się obecnie blisko 10% poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA200, czerwona linia), co potwierdza utrzymujący się trend spadkowy. Od historycznego szczytu kurs stracił już blisko 20%, a najważniejsze wsparcie znajduje się w okolicach 245 USD, gdzie przebiegają wcześniejsze strefy reakcji cenowych z jesieni 2023 roku oraz lata 2024 roku. Najbliższą istotną strefą oporu pozostaje 288 USD, gdzie znajduje się średnia EMA50 oraz początek impulsu spadkowego rozpoczętego w czerwcu. Poza akcjami McDonald's w tym roku słabo radzą sobie także akcje innych sieci fastfoodowych w USA.

Źródło: xStation5

McDonald's pozostaje spółką o wysokiej jakości biznesu, jednak przewaga ROIC nad WACC wyraźnie zmniejszyła się względem najlepszych lat. Przychody spółki mocno odbiły po 2020 roku i w 2025 r. osiągnęły około 26,9 mld USD, podczas gdy zysk netto utrzymuje się na wysokim poziomie około 8,6 mld USD. Kluczowym elementem pozostaje jednak efektywność wykorzystania kapitału – ROIC wynosi obecnie około 19,1%, wyraźnie poniżej szczytu z 2018 roku, gdy przekraczał 25%, natomiast WACC utrzymuje się na poziomie około 6,9%.

Oznacza to, że spread EVA (ROIC – WACC) nadal wynosi około 12 punktów procentowych, co potwierdza, że McDonald's wciąż generuje wartość ekonomiczną znacznie przewyższającą koszt kapitału. Jednocześnie przewaga ta przestała się zwiększać, co częściowo tłumaczy słabsze zachowanie kursu akcji mimo utrzymującej się wysokiej rentowności. Krótko mówiąc, McDonald's pozostaje spółką skutecznie tworzącą wartość dla akcjonariuszy, jednak wolniejsze tempo wzrostu przychodów, umiarkowany wzrost zysków oraz niższy niż kilka lat temu zwrot z zainwestowanego kapitału sprawiają, że wycena ze znaczącą premią może być trudniejsza do utrzymania bez ponownego przyspieszenia wzrostu.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Eryk Szmyd, Analityk rynków finansowych XTB