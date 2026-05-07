McDonald's nie zdołało uspokoić inwestorów 🍔

McDonald's zamknął pierwszy kwartał 2026 roku z solidnymi wynikami, bijąc konsensus na poziomie przychodów i EPS, choć porównywalna sprzedaż minimalnie rozczarowała oczekiwania. Sama reakcja rynku jest mieszana — akcje rosły o ponad 3% w handlu przedrynkowym, ale obecnie ruchy te zostały całkowicie wymazane i walory nieznacznie tracą w ujęciu intrday.

Kluczowe dane Q1 2026

Globalna sprzedaż porównywalna: +3,8% vs. oczekiwane +3,92% (Bloomberg) / +3,7% (FactSet) — nieznacznie poniżej, ale jest to metryka kluczowa dla inwestorów

US sprzedaż porównywalna: +3,9% vs. oczekiwane +4,11% — poniżej konsensusu, sama dynamika dodatnia napędzana wzrostem wartości wartości dokonywanych zamówień konsumentów

Rynki International Operated Markets (IOM): +3,9% vs. oczekiwane +3,89%

Rynki International Developmental Licensed (IDL): +3,4% vs. oczekiwane +3,71%

Skorygowany EPS: $2,83 vs. oczekiwane $2,75 (Bloomberg) / $2,74 (FactSet) — pobito konsensus

Przychody: $6,52 mld vs. oczekiwane $6,46–6,47 mld — pobito konsensus , wzrost +9,4% r/r

Dochód operacyjny: $2,95 mld, wzrost +12% r/r

Zysk netto: $1,98 mld, wzrost +6,2% r/r

Wyniki i kontekst

McDonald's odrobił straty z roku poprzedniego, gdy niestabilność konsumencka i obawy przed taryfami celnymi administracji Trumpa hamowały sprzedaż. W Q1 2026 sieć postawiła na dwutorową strategię: z jednej strony zaostrzyła ofertę value z pozycjami poniżej $3 (np. Sausage McMuffin) i zestawem śniadaniowym za $4, z drugiej — wprowadziła droższy burger Big Arch wyceniany nawet na $10 w restauracjach w Nowym Jorku i Chicago. Globalna sprzedaż systemowa przekroczyła $34 mld (+11% r/r, +6% w stałych walutach), a program lojalnościowy wygenerował ponad $9 mld sprzedaży w samym kwartale.

Spółka podtrzymuje plan na 2026 rok: marża operacyjna w przedziale mid-to-high 40%, a capex między $3,7 a $3,9 mld, z większością środków skierowaną na ekspansję nowych restauracji w USA i IOM.

Co jest jednak istotne...

Globalna sprzedaż porównywalna wzrosła o 3,8% — nieznacznie poniżej konsensusu Bloomberga na poziomie +3,92%, choć zgodnie z szacunkami FactSet (+3,7%). To kluczowa metryka dla inwestorów, ponieważ comp sales są bezpośrednim barometrem organicznej siły sieci — bez wpływu nowych otwarć czy efektów walutowych. Co więcej wyniki były napędzane przede wszystkim wzrostem średniej wartości zamówienia (check growth), a nie wzrostem liczby transakcji (traffic). To subtelna, ale ważna różnica — wzrost wolumenu transakcji świadczyłby o poszerzaniu bazy klientów, podczas gdy wyższy paragon może odzwierciedlać efekt cenowy lub mieszankę produktową (np. droższy Big Arch). Inwestorzy stosujący mnożnik P/E oparty na prognozowanych zyskach będą zwracać uwagę na to, czy McDonald's jest w stanie utrzymać dynamikę comp sales przez kolejne kwartały — właśnie dlatego, że konsensus EPS na kolejne okresy jest wrażliwy na każde odchylenie tej metryki. Przy obecnym kursie ~$283 i prognozowanym EPS na 2026 rok, akcje są wyceniane z wyraźnym dyskontem do historycznych mnożników spółki, ale na ten moment wydaje się, że McDonald musi potwierdzić poprawę ruchu (traffic) w kolejnych kwartałach, aby wyeliminować ten ważny czynnik ryzyka dla kursu akcji.

Analiza techniczna wykresu (D1)

Akcje McDonald's tracą i notowane są blisko najniższych punktów widzianych od 2025 roku. Źródło: xStation