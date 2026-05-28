Barclays uspokaja w kwestii akcji Ferrari❓

Akcje Ferrari (RACE.IT) odrabiają dziś straty, rosnąc o około 4%, po tym jak w środę straciły ponad 8% w reakcji na premierę pierwszego w historii marki w pełni elektrycznego modelu — Luce.

Analityk Barclays Henning Cosman ocenił wyprzedaż jako nadmierną. Bank podtrzymuje rekomendację Overweight i cenę docelową na poziomie EUR 355. Według Barclays, Luce będzie stanowić około 3,5% sprzedaży wolumenowej i jest jednym z 20 modeli planowanych przez Ferrari w latach 2026–2030.

Przypomnijmy, że model zaprojektowany we współpracy z firmą LoveFrom — założoną przez byłego dyrektora ds. designu Apple, Jony'ego Ive'a — wywołał szeroką krytykę mediów za odejście od klasycznej estetyki marki. Ferrari Luce to czterodrzwiowy, pięciomiejscowy samochód elektryczny o mocy powyżej 1 000 KM, przyspieszający do 100 km/h w 2,5 sekundy, w cenie od 550 000 euro. Pierwsze dostawy zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku.

Prezes Ferrari Benedetto Vigna odrzucił zarzuty dotyczące designu.

