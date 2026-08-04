McDonald's pokazał wyniki - gigant w stagnacji?🗽 Wall Street reaguje na raport

Akcje McDonald's (MCD.US) rosną o około 2% po publikacji wyników za II kwartał 2026 roku. Spółka po raz kolejny pokazała, że potrafi utrzymywać wzrost zysków nawet w wymagającym otoczeniu konsumenckim – skorygowany zysk na akcję przewyższył oczekiwania Wall Street, choć przychody i sprzedaż porównywalna okazały się nieznacznie słabsze od prognoz. Uwaga inwestorów koncentruje się teraz na perspektywach utrzymania wysokich marż oraz dalszego wzrostu globalnej sprzedaży w drugiej połowie roku.

Najważniejsze informacje z wyników

Skorygowany zysk na akcję (Adj. EPS) wyniósł 3,38 USD wobec oczekiwanych 3,32 USD, natomiast raportowany EPS osiągnął 3,32 USD, rosnąc o 6% r/r.

Przychody wzrosły o 4% r/r do 7,10 mld USD, jednak były nieznacznie niższe od konsensusu wynoszącego 7,13 mld USD.

Zysk netto zwiększył się o 5% r/r do 2,36 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami analityków.

Zysk operacyjny wzrósł o 3% r/r do 3,3 mld USD, nieco poniżej prognoz na poziomie 3,39 mld USD.

Globalna sprzedaż porównywalna (Comparable Sales) wzrosła o 1,3%, nieznacznie poniżej oczekiwanych 1,39%.

Sprzedaż porównywalna w USA zwiększyła się o 0,8%, wobec prognoz przekraczających 1%.

Segment International Developed Licensed (IDL) odnotował wzrost sprzedaży porównywalnej o 1,9%, a International Operated Markets (IOM) o 1,5% – oba wyniki były minimalnie niższe od konsensusu.

Globalna sprzedaż systemowa (Systemwide Sales) wzrosła o 5% r/r (4% przy stałych kursach walutowych), wskazując na dalszy rozwój sieci i wzrost sprzedaży mimo umiarkowanej dynamiki sprzedaży w istniejących restauracjach.

Koszty SG&A wzrosły o 17% r/r do 817 mln USD, natomiast efektywna stopa podatkowa spadła do 19,5% z 21,3% rok wcześniej.

Spółka utrzymała prognozy na cały 2026 rok, zakładając nakłady inwestycyjne (CapEx) na poziomie 3,7–3,9 mld USD, marżę operacyjną w przedziale średnich do wysokich 40%, efektywną stopę podatkową 21–23%, wzrost kosztów odsetkowych o 4–6% oraz konwersję wolnych przepływów pieniężnych na poziomie niskich do średnich 80%.

McDonald's ogłosił również zmianę w kierownictwie – Skye Anderson obejmie stanowisko prezes McDonald's USA, zastępując Joe Erlingera.

Akcje McDonald's (interwał D1)

Akcje spółki spadły o ponad 25% z historycznego szczytu na poziomie 340 USD za akcję co dla tak dużej spółki jest korektą znaczącą i co ważne - spadki miały miejsce, gdy inwestorzy masowo rotowali kapitał w stronę AI i spółek technologicznych. Wydaje się, że w razie odwrócenia momentum w sektorze AI i przy wciąż solidnej gospodarce światowej, akcje mają potencjał do powrotu pozytywnego sentymentu. Z drugiej strony firma zmaga się ze stagnacją wzrostu i dużym nasyceniem na kluczowych rynkach. Faza najbardziej dynamicznej ekspansji wydaje się na tym etapie być już poza spółką - nie oznacza to jednak, że obecnego poziomu walor może tylko tanieć. Firma ma wciąż istotne przewagi i cieszy się rosnącą popularnością w wielu zakątkach świata. Ważnym wsparciem są okolice 260 USD a oporem 295 - 300 USD (średnia EMA200, czerwona linia).

Źródło: xStation5

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat McDonald's systematycznie zwiększał zarówno przychody, jak i zysk netto, choć tempo wzrostu pozostawało umiarkowane i znacznie bardziej stabilne niż w przypadku większości spółek technologicznych. Charakterystyczną cechą spółki jest zdolność do utrzymywania wysokiej rentowności pomimo relatywnie niskiego wzrostu sprzedaży, co odzwierciedla siłę marki i przewagę franczyzowego modelu działalności. Wskaźnik ROIC utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, potwierdzając, że każda dodatkowa jednostka zainwestowanego kapitału generuje ponadprzeciętne zwroty dla akcjonariuszy. Równocześnie marża wolnych przepływów pieniężnych pozostaje wysoka i stabilna, co przekłada się na znaczną zdolność spółki do finansowania dywidend, skupu akcji własnych oraz dalszych inwestycji bez nadmiernego obciążania bilansu. Warto jednak zauważyć, że wzrost przychodów w ostatnich kwartałach wyhamował, co jest typowe dla dojrzałych globalnych marek o bardzo wysokim stopniu penetracji rynku. Oznacza to, że przyszłe wzrosty wartości przedsiębiorstwa będą w coraz większym stopniu zależeć od poprawy efektywności operacyjnej, rozwoju sprzedaży cyfrowej oraz ekspansji na rynkach zagranicznych niż od szybkiego zwiększania liczby restauracji. Z perspektywy analizy fundamentalnej McDonald's pozostaje przykładem spółki typu compounder – przedsiębiorstwa, które dzięki wyjątkowo wysokiej jakości biznesu, stabilnym przepływom pieniężnym i efektywnej alokacji kapitału jest w stanie systematycznie budować wartość dla akcjonariuszy nawet przy relatywnie niskiej dynamice wzrostu przychodów.

Wycena McDonald's również sugeruje, że rynek postrzega spółkę jako biznes premium. Wskaźnik P/E (TTM) wynosi około 22,4, natomiast forward P/E spada do około 21,1, co oznacza, że inwestorzy oczekują dalszego wzrostu zysków w kolejnych 12 miesiącach. Choć nie jest to wycena niska w ujęciu bezwzględnym, pozostaje ona uzasadniona wyjątkowo wysoką rentownością operacyjną, stabilnością przepływów pieniężnych oraz przewidywalnością modelu biznesowego. Dla spółek o jakości McDonald's rynek zazwyczaj jest skłonny utrzymywać premię względem przeciętnej wyceny szerokiego rynku, traktując je jako przedsiębiorstwa zdolne do długoterminowej, systematycznej kreacji wartości dla akcjonariuszy. Źródło: XTB Research

McDonald's od wielu lat utrzymuje jedną z najwyższych rentowności operacyjnych w globalnym sektorze restauracyjnym, co wynika przede wszystkim z franczyzowego modelu biznesowego. Na wykresie widać, że zarówno EBITDA, jak i EBIT pozostają blisko historycznych maksimów mimo spowolnienia dynamiki sprzedaży w ostatnich kwartałach. Marża EBIT utrzymuje się obecnie na poziomie około 45%, co oznacza, że niemal połowa każdego dolara przychodów pozostaje w spółce po pokryciu kosztów operacyjnych. Tak wysoka rentowność świadczy o bardzo silnej sile cenowej marki oraz wysokiej efektywności kosztowej, nawet w otoczeniu rosnących kosztów pracy i żywności. Jednocześnie wzrost EBIT był w ostatnich latach wyraźnie wolniejszy niż wzrost przychodów, co sugeruje, że spółka weszła w bardziej dojrzałą fazę rozwoju, w której priorytetem staje się utrzymanie marż, a nie agresywna ekspansja. Dla inwestorów kluczowe jest to, że pomimo umiarkowanego wzrostu sprzedaży McDonald's nadal generuje wyjątkowo stabilne przepływy operacyjne i wysoką rentowność działalności podstawowej. Taka charakterystyka sprawia, że spółka pozostaje klasycznym przykładem biznesu o wysokiej jakości, którego wartość opiera się bardziej na przewidywalności zysków niż na szybkim tempie wzrostu.

Źródło: XTB Research