PULS GPW: KGHM zyskuje, WIG20 coraz bliżej 4000 punktów.

Po 19 latach konsolidacji, indeks WIG20 ustanowił rekord wszech czasów, i na dzisiejszej sesji kontynuuje wzrosty zbliżając się coraz bliżej do poziomu ~4000 punktów. Kontrakty W20 rosną o niecały 1% przed południem. Nastroje inwestorów w Europie są mieszane, jednak z przewagą optymizmu.

Sentyment na rynku wspiera przede wszystkim chwilowa deeskalacja na Bliskim Wschodzie, oraz coraz lepszy odbiór sezonu wyników w USA. Szczególnie istotne są tutaj wyniki Palantir, który przebił i tak wysokie oczekiwania - pokazując że mimo przeceny sektor technologiczny i SaaS nie straciły nic ze swojej siły.

Liderem wzrostu w WIG20 jest KGHM, który wspierany jest głównie przez kolejne rekordy cen miedzi oraz pozytywne wiadomości ze spółki. Gorzej radzą sobie banki, jest to spowodowane słabymi wynikami Alior Bank, co ciągnie w dół sentyment w całej branży finansowej.

Wśród komunikatów korporacyjnych z Polski, można zauważyć z coraz większą regularnością, informacje o rozbudowie infrastruktury wojskowej oraz produkcji na potrzeby sił zbrojnych. Demonstruje to że przejście na zwiększone finansowania obrony narodowej, jest większe niż początkowo uważano - z uwagi na niewielki udział podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w obronność na GPW.

Wiadomości ze spółek

Alior Bank (ALR.PL): Zysk netto grupy w Q2 2026 r. spadł do 366,6 mln zł, wobec 640,2 mln zł rok temu. Na wynikach banku w dużej mierze odcisnęło piętno, orzeczenie TSUE w sprawie kredytu konsumenckiego. Szczególnie problematyczny jest spadek wyniku odsetkowego oraz marży. Akcje tracą ponad 1%.

KGHM (KGH.PL): Konglomerat wydobywczy podpisał umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, o wsparciu inwestycji w fabrykę materiałów wybuchowych. Ceny miedzi ponownie zbliżają się do historycznego maksimum w okolicy ~14,000 USD.

Aqua (AQA.PL): Spółka podała w strategii rozwoju na lata 2026-2028, liczy, że odbuduje rentowność,, oraz że planuje wyjść poza branżę wodno-kanalizacyjną i wejść na nowe rynki, m.in.: energetyka czy przemysł obronny.

Niewiadów (GNS.PL): Zarząd spółki informuje o rozpoczęciu rozmów na temat współpracy strategicznej z Polską Grupą Hutniczą (PGHSA). Potencjalna umowa ma dotyczyć warunków długoterminowej współpracy, obejmującej w szczególności dostarczanie przez PGHSA wyrobów hutniczych przeznaczonych na potrzeby produkcji Niewiadowa. Akcje spółki rosną o ponad 5%.

Grodno (GRN.PL): Spółka szacuje skonsolidowane przychody netto, za pierwsze cztery miesiące bieżącego roku obrotowego na ok. 131,6 milionów złotych. Jest to wzrost r/r o 25%, przy czym wzrost w segmencie E-commerce wynosi ponad 50%.

Analiza techniczna kontraktów W20 (D1)

Ostatnia fala bardzo silnych wzrostów zakończyła się osiągnięciem nowego maksimum wszech czasów. Momentum pozostaje silnie wzrostowe, jednak kurs zbliża się do poziomu 4000 punktów. Jest to silny opór nie tylko psychologiczny ale również techniczny. Bo to dokładnie na tym poziomie wypada zniesienie FIBO 261,8 ostatniej fali wzrostowej. Dodatkowo za możliwością korekty w trendzie wzrostowym przemawia wskaźnik RSI który osiągnął 74 punkty, co może sygnalizować „wykupienie”, poziom tak wysoki na przestrzeni ostatnich miesięcy wskazywał impuls do korekty rzędu ~6%. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne