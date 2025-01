Meta na ATH po ogłoszeniu CapEx w wysokości 65 mld USD na rozwój AI 📈

Meta Platforms znacz膮co zwi臋ksza swoje ambicje w dziedzinie sztucznej inteligencji, og艂aszaj膮c plan wydatk贸w kapita艂owych w wysoko艣ci 60-65 miliard贸w dolar贸w na rok 2025 - imponuj膮cy wzrost o 70% w por贸wnaniu z wcze艣niejszymi prognozami. Ten agresywny plan inwestycyjny, skoncentrowany g艂贸wnie na infrastrukturze AI, pojawia si臋 po og艂oszeniu programu Stargate.

聽

Kluczowe informacje:

Prognoza wydatk贸w kapita艂owych podniesiona do 60-65 mld USD na rok 2025 (w por贸wnaniu z 38-40 mld USD w 2024)

Plany budowy gigantycznego centrum danych o mocy ponad 2 gigawat贸w

Cel osi膮gni臋cia 1,3 miliona procesor贸w GPU do ko艅ca 2025 roku

Asystent AI ma obs艂ugiwa膰 ponad miliard u偶ytkownik贸w

Analitycy szacuj膮, 偶e 22,5-33 mld USD mo偶e zosta膰 przeznaczone na zakup procesor贸w GPU

聽

聽 聽

聽

Rozbudowa infrastruktury

Ambitny plan Mety koncentruje si臋 na budowie ogromnego centrum danych, kt贸re wed艂ug CEO Marka Zuckerberga mog艂oby "pokry膰 znaczn膮 cz臋艣膰 Manhattanu". Obiekt zapewni oko艂o 1 gigawata mocy obliczeniowej w 2025 roku, wspieraj膮c cel firmy, jakim jest osi膮gni臋cie liczby ponad 1,3 miliona procesor贸w GPU do ko艅ca roku.

聽

Strategiczne ukierunkowanie na AI

Wzrost inwestycji odzwierciedla determinacj臋 Mety w rozwoju wielu inicjatyw AI, w tym:

Rozw贸j Meta AI, kt贸ry ma sta膰 si臋 "wiod膮cym asystentem" obs艂uguj膮cym ponad miliard u偶ytkownik贸w

Wprowadzenie modelu Llama 4, kt贸ry ma osi膮gn膮膰 najwy偶sz膮 wydajno艣膰 w swojej klasie

Znacz膮ce rozszerzenie zespo艂贸w AI聽

Reakcja rynku

Cho膰 wzrost wydatk贸w zaskoczy艂 analityk贸w, kt贸rzy prognozowali wydatki kapita艂owe na poziomie 51,4 mld USD w 2025 roku wobec 38-40 mld USD w 2024 roku, reakcja rynku by艂a w wi臋kszo艣ci pozytywna. Akcje Mety wzros艂y do historycznego maksimum (+1,3%) po og艂oszeniu, sugeruj膮c, 偶e inwestorzy popieraj膮 agresywn膮 strategi臋 AI firmy.

聽

聽

聽 聽

聽

Kontekst bran偶owy

Og艂oszenie Mety nast臋puje kr贸tko po inicjatywie Stargate - projekcie infrastruktury AI o warto艣ci 500 mld USD, w kt贸ry zaanga偶owane s膮 OpenAI, Oracle i SoftBank. Ten nasilaj膮cy si臋 wy艣cig o dominacj臋 w AI sprawia, 偶e giganci technologiczni zwi臋kszaj膮 swoje inwestycje w infrastruktur臋, cho膰 Zuckerberg przyzna艂 zesz艂ego lata, 偶e firmy mog膮 wsp贸lnie przeinwestowywa膰 w tym sektorze.

聽

META.US (interwa艂 dzienny)

Przy akcjach Meta notowanych na historycznym maksimum (ATH), nied藕wiedzie b臋d膮 d膮偶y膰 do ponownego testu poprzednich szczyt贸w na poziomie 632,5 USD. Je艣li ten poziom zostanie przebity, akcje mog膮 powr贸ci膰 do 30-dniowej 艣redniej krocz膮cej, z silnym wsparciem na 50-dniowej 艣redniej krocz膮cej na poziomie 599,54 USD, kt贸ra s艂u偶y艂a jako solidne wsparcie przez ostatni miesi膮c.

RSI stopniowo zbli偶a si臋 do strefy wykupienia, wykazuj膮c jednocze艣nie siln膮 dywergencj臋 wzrostow膮, co sygnalizuje potencjaln膮 si艂臋. Dodatkowo, MACD pokaza艂 wyra藕ny sygna艂 wzrostowy, co dodatkowo wzmacnia mo偶liwo艣膰 kontynuacji momentum wzrostowego. 殴r贸d艂o: xStation

聽

聽

聽