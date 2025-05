Meta Platforms (+6,30%) zwiększa wykorzystanie AI i bije konsensus rynkowy 🖋️📄

Meta Platforms (META.US) zyskuje dzisiaj 6,30% w notowaniach przed otwarciem sesji kasowej po og┼éoszeniu wynik├│w kwartalnych. Sp├│┼éka zaprezentowa┼éa lepszy od oczekiwa┼ä raport za pierwszy kwarta┼é oraz przedstawi┼éa optymistyczne prognozy oparte na gwa┼étownie rosn─ůcych inwestycjach w infrastruktur─Ö sztucznej inteligencji.

Podsumowanie wynik├│w:

Przychody : 42,31 miliarda USD, wzrost o 16% r/r; mar┼╝a operacyjna 41%, zysk na akcj─Ö (EPS) 6,43 USD.

: 42,31 miliarda USD, wzrost o 16% r/r; mar┼╝a operacyjna 41%, zysk na akcj─Ö (EPS) 6,43 USD. Segment reklamowy : Liczba wy┼Ťwietle┼ä reklam wzros┼éa o 5%, a ┼Ťrednia cena za reklam─Ö o 10%, podnosz─ůc przychody z reklam do oko┼éo 41,4 miliarda USD.

: Liczba wy┼Ťwietle┼ä reklam wzros┼éa o 5%, a ┼Ťrednia cena za reklam─Ö o 10%, podnosz─ůc przychody z reklam do oko┼éo 41,4 miliarda USD. Liczba u┼╝ytkownik├│w : Codziennie aktywni u┼╝ytkownicy rodziny aplikacji (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) osi─ůgn─Öli 3,43 miliarda ÔÇô wzrost o 6%.

: Codziennie aktywni u┼╝ytkownicy rodziny aplikacji (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) osi─ůgn─Öli 3,43 miliarda ÔÇô wzrost o 6%. Generowanie got├│wki : Wolne przep┼éywy pieni─Ö┼╝ne wynios┼éy 10,3 miliarda USD; ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne i papiery warto┼Ťciowe o wysokiej p┼éynno┼Ťci ┼é─ůcznie 70,2 miliarda USD.

: Wolne przep┼éywy pieni─Ö┼╝ne wynios┼éy 10,3 miliarda USD; ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne i papiery warto┼Ťciowe o wysokiej p┼éynno┼Ťci ┼é─ůcznie 70,2 miliarda USD. Koszty i nak┼éady inwestycyjne : ┼ü─ůczne wydatki wynios┼éy 24,76 miliarda USD (+9% r/r); kwartalne nak┼éady inwestycyjne 13,69 miliarda USD. Zaktualizowana prognoza nak┼éad├│w inwestycyjnych na 2025 rok: 64ÔÇô72 miliardy USD (zwi─Ökszona).

: ┼ü─ůczne wydatki wynios┼éy 24,76 miliarda USD (+9% r/r); kwartalne nak┼éady inwestycyjne 13,69 miliarda USD. Zaktualizowana prognoza nak┼éad├│w inwestycyjnych na 2025 rok: 64ÔÇô72 miliardy USD (zwi─Ökszona). Zatrudnienie : 76 834 pracownik├│w, wzrost o 11% w por├│wnaniu z rokiem wcze┼Ťniejszym.

: 76 834 pracownik├│w, wzrost o 11% w por├│wnaniu z rokiem wcze┼Ťniejszym. Prognoza: Przychody za II kwarta┼é 2025 r. prognozowane na 42,5ÔÇô45,5 miliarda USD (Ôëł1% korzystnego wp┼éywu kursowego); ca┼éoroczne wydatki operacyjne obni┼╝one do 113ÔÇô118 miliard├│w USD

Opinia zarz─ůdu

Dyrektor generalny Mark Zuckerberg powiedzia┼é inwestorom, ┼╝e miniony kwarta┼é uwidoczni┼é ÔÇ×pi─Ö─ç g┼é├│wnych szansÔÇŁ zwi─ůzanych z AI: skuteczniejsz─ů reklam─Ö, lepsze algorytmy rekomendacyjne, rozwini─Öte wiadomo┼Ťci biznesowe, asystenta Meta AI oraz urz─ůdzenia nap─Ödzane przez sztuczn─ů inteligencj─Ö. Wskaza┼é na 5-procentowy wzrost konwersji reklam w Reels dzi─Öki nowemu modelowi rekomendacji, 30-procentowy wzrost liczby reklamodawc├│w testuj─ůcych narz─Ödzia generatywne oraz kontynuacj─Ö wzrostu aplikacji Threads, kt├│ra przekroczy┼éa 350 milion├│w aktywnych u┼╝ytkownik├│w miesi─Öcznie. Zaanga┼╝owanie na Facebooku i Instagramie wzros┼éo odpowiednio o 7 i 6 procent ÔÇô co zarz─ůd przypisuje w du┼╝ej mierze systemom rankingowym opartym na AI.

Dyrektorka finansowa Susan Li podkre┼Ťli┼éa zar├│wno elastyczno┼Ť─ç finansow─ů firmy, jak i gotowo┼Ť─ç do agresywnych wydatk├│w tam, gdzie jest to konieczne. Meta planuje teraz wydatki kapita┼éowe na poziomie od 64 do 72 miliard├│w dolar├│w w 2025 roku ÔÇô w por├│wnaniu do wcze┼Ťniejszego celu 60ÔÇô65 miliard├│w ÔÇô w zwi─ůzku z przyspieszeniem budowy centr├│w danych i modernizacj─ů sprz─Ötu sieciowego, aby obs┼éu┼╝y─ç wi─Öksze modele generatywne. Mimo to ca┼éoroczne prognozy wydatk├│w operacyjnych zosta┼éy obni┼╝one o oko┼éo miliard dolar├│w do przedzia┼éu 113ÔÇô118 miliard├│w, cz─Ö┼Ťciowo dzi─Öki ni┼╝szym planom rekrutacyjnym.

Rozw├│j produktowy w segmencie AI

Wiadomo┼Ťci o produktach AI zdominowa┼éy r├│wnie┼╝ konferencj─Ö prasow─ů. Dzie┼ä przed publikacj─ů wynik├│w Meta wypu┼Ťci┼éa niezale┼╝n─ů mobiln─ů aplikacj─Ö Meta AI, opart─ů na nowym du┼╝ym modelu j─Özykowym Llama 4. Zuckerberg powiedzia┼é, ┼╝e niemal miliard ludzi korzysta ju┼╝ z Meta AI w pewnym stopniu ÔÇô od wyszukiwa┼ä w WhatsApp po inteligentne okulary Ray-Ban, kt├│rych sprzeda┼╝ potroi┼éa si─Ö rok do roku. Priorytetem na najbli┼╝sze kwarta┼éy jest pog┼é─Öbienie zaanga┼╝owania, a nie bezpo┼Ťrednia monetyzacja.

Mo┼╝liwe ryzyka

Nie wszystko jednak wygl─ůda idealnie. Komisja Europejska orzek┼éa niedawno, ┼╝e opcja ÔÇ×subskrypcja bez reklamÔÇŁ narusza przepisy Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Firma ostrzeg┼éa, ┼╝e wymagane zmiany mog─ů ÔÇ×znacz─ůco pogorszy─çÔÇŁ do┼Ťwiadczenie u┼╝ytkownik├│w w Europie i ju┼╝ od trzeciego kwarta┼éu zacz─ů─ç wp┼éywa─ç negatywnie na przychody w regionie, mimo ┼╝e decyzja b─Ödzie zaskar┼╝ona.┬á

Cena akcji ÔÇö interwa┼é D1

Inwestorzy przyj─Öli raport optymistycznie, co potwierdzaj─ů notowania akcji sp├│┼éki przed otwarciem sesji kasowej. Meta zyskuje 6,30% do 583 USD za akcj─Ö. Entuzjazm inwestor├│w wynika z efektywnego wykorzystania innowacyjnej analityki AI w fundamentalnym biznesie sp├│┼éki. Meta ko┼äczy I kwarta┼é z impetem niemal na ka┼╝dym froncie i jasnym przes┼éaniem, ┼╝e AI to nie dodatek do dzia┼éalno┼Ťci, a jej rdze┼ä.

Źródło: xStation 5