Meta Platforms rozpoczyna kolejną falę zwolnień 📱

Meta Platforms (META.US) rozpoczyna kolejną rundę zwolnień, obejmującą kilkaset osób w różnych działach firmy. Cięcia dotykają przede wszystkim działu Reality Labs, odpowiedzialnego za sprzęt VR, ale sięgają też do zespołów mediów społecznościowych, rekrutacji oraz sprzedaży. Według doniesień The Information, powołującego się na dwa źródła zbliżone do sprawy, jest to część szerszej restrukturyzacji firmy pod kątem ery AI. Meta oficjalnie potwierdziła zmiany, tłumacząc je regularnym dostosowywaniem struktury zespołów do celów strategicznych. Analitycy spekulują, że łączna liczba zwolnień w całym procesie może sięgnąć od 10 do 20 tysięcy pracowników.

Głównym motorem tych decyzji jest radykalne przestawienie priorytetów budżetowych na nakłady kapitałowe związane ze sztuczną inteligencją. Zuckerberg konsekwentnie sygnalizuje, że AI jest absolutnym centrum strategii Mety na najbliższe lata, co oznacza konieczność realokacji zasobów ludzkich i finansowych. Redukcja w Reality Labs może wskazywać na przyznanie się do ograniczonego sukcesu metaverse'owego zakładu, który pochłonął dziesiątki miliardów dolarów. Z perspektywy inwestycyjnej, rynek zazwyczaj nagradza takie decyzje — cięcie kosztów przy rosnących przychodach z AI poprawia marże i free cash flow. Pytanie, czy to słuszny wybór strategiczny, pozostaje jednak otwarte: CapEx na rozwój technologii AI może przynieść ogromne zyski, ale równie dobrze może okazać się kolejnym kosztownym zakładem, jeśli monetyzacja nie nadąży za inwestycjami.

Sentymenty na walorach spółki pozostają negatywne. Spółka utrzymuje się na lokalnych minimach z listopada 2025 roku. Trend spadkowy w interwale krótkoterminowym i długoterminowym pozostaje na ten moment niezachwiany.

