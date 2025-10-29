Meta traci 8% pomimo mocnego wzrostu przychodów 🔎

Po wyłączeniu tego efektu Meta podała, że

Po wyłączeniu tego efektu Meta podała, że zysk netto wyniósłby 18,6 mld USD

Silny wzrost przychodów przyćmiony przez jednorazowy koszt 16 mld USD i rosnące wydatki na AI

Meta Platforms (META.US) odnotowała imponujący wzrost przychodów w III kwartale, napędzany silnym popytem na reklamy oraz wyższym zaangażowaniem użytkowników dzięki narzędziom AI na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie. Przychody wzrosły o 26% r/r do 51,2 mld USD, wyraźnie przewyższając oczekiwania rynku. Wyniki przyćmił jednak jednorazowy, niegotówkowy koszt podatkowy w wysokości 15,9 mld USD, związany z wdrożeniem amerykańskiej ustawy „One Big Beautiful Bill”, który podniósł efektywną stopę podatkową spółki do 87% i znacząco obniżył raportowany zysk.

Po wyłączeniu tego efektu Meta podała, że zysk netto wyniósłby 18,6 mld USD, a EPS 7,25 USD, co oznaczałoby wyraźną poprawę rok do roku. Firma zaznaczyła, że zmiana zmniejszy przyszłe zobowiązania podatkowe w USA, choć tymczasowo zaniżyła wyniki za bieżący kwartał.

Najważniejsze dane finansowe (III kw. 2025):

Przychody: 51,24 mld USD ( +26% r/r ) — powyżej konsensusu 49,36 mld USD

Zysk na akcję (EPS): 1,05 USD vs oczekiwane 6,68 USD — obciążony jednorazowym kosztem podatkowym 15,9 mld USD

Zysk operacyjny: 20,54 mld USD ( +18% r/r )

Marża operacyjna: 40% (vs 43% rok wcześniej)

Zysk netto: 2,71 mld USD ( -83% r/r , przez efekt podatkowy)

Liczba wyświetleń reklam: +14% r/r ; średnia cena reklamy: +10% r/r

Aktywni użytkownicy dzienni (rodzina aplikacji Meta): 3,54 mld (+8% r/r)

Nakłady inwestycyjne (CapEx): 19,37 mld USD

Wolne przepływy pieniężne (FCF): 10,6 mld USD

Ambicje AI napędzają wydatki

Nakłady inwestycyjne wzrosły do 19,4 mld USD, odzwierciedlając przyspieszenie inwestycji w centra danych i infrastrukturę sztucznej inteligencji. CEO Mark Zuckerberg poinformował, że laboratoria Meta Superintelligence Labs mają świetlaną przyszłość i potwierdził długoterminowy cel budowy systemów AI oraz inteligentnych okularów nowej generacji.

Meta podniosła prognozę capex na cały 2025 rok do 70–72 mld USD (wcześniej 66–72 mld USD), wskazując na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową. W 2026 roku wydatki mają być „znacznie wyższe”, głównie z powodu rozwoju infrastruktury danych, zakupów chipów AI i zwiększenia zatrudnienia technicznego.

Prognozy i reakcja rynku

Na IV kwartał 2025 r. Meta prognozuje przychody w przedziale 56–59 mld USD, co odpowiada rynkowym oczekiwaniom (57,3 mld USD). Dyrektor finansowa Susan Li ostrzegła, że wydatki operacyjne i inwestycyjne znacząco wzrosną w 2026 r., gdy Meta będzie rozbudowywać infrastrukturę AI i zwiększać wynagrodzenia specjalistów technicznych.

Pomimo solidnych fundamentów biznesowych, połączenie jednorazowego kosztu podatkowego i rosnących wydatków osłabiło nastroje inwestorów. Akcje Meta tracą ok. 8% w handlu posesyjnym.