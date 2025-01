Meta: wysokie zyski, choć Reality Labs wciąż generuje miliardowe straty

Meta Platforms, macierzysta firma Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, opublikowała swoje wyniki za czwarty kwartał 2024 roku, ujawniając ponownie ogromne straty w dziale Reality Labs, odpowiedzialnym za rozwój technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz metawersum. Mimo to, ogólne wyniki firmy przekroczyły oczekiwania analityków, co teoretycznie uspokoiło inwestorów, ale akcje notowały nawet 4% przecenę przed startem konferencji prasowej. Obecnie akcje znajdują się na niewielkim ok. 1% plusie.

Rozkład wyników spółki

Przychody ogółem: 48,39 miliarda dolarów (wzrost o 21% rok do roku), powyżej oczekiwań analityków na poziomie 46,98 miliarda dolarów.

Przychody z reklam: 46,78 miliarda dolarów (wzrost o 21% rok do roku), powyżej oczekiwań na poziomie 45,65 miliarda dolarów.

Przychody z "Rodziny Aplikacji": 47,30 miliarda dolarów (wzrost o 21% rok do roku), powyżej oczekiwań na poziomie 46,08 miliarda dolarów.

Przychody Reality Labs: 1,08 miliarda dolarów (wzrost o 1,1% rok do roku), poniżej oczekiwań na poziomie 1,11 miliarda dolarów.

Przychody w kategorii "Inne": 519 milionów dolarów (wzrost o 55% rok do roku), powyżej oczekiwań na poziomie 433,3 miliona dolarów.

Dochód operacyjny: 23,37 miliarda dolarów, powyżej oczekiwań na poziomie 20,09 miliarda dolarów.

Strata operacyjna Reality Labs: 4,97 miliarda dolarów (wzrost o 6,9% rok do roku), poniżej oczekiwań na poziomie 5,1 miliarda dolarów straty.

Marża operacyjna: 48% (wzrost z 41% rok do roku), powyżej oczekiwań na poziomie 42,6%.

EPS (zysk na akcję): 8,02 dolara (wzrost z 5,33 dolara rok do roku), powyżej oczekiwań na poziomie 6,78 dolara.

Średnia liczba dziennych aktywnych użytkowników (DAU) w "Rodzinie Aplikacji": 3,35 miliarda (wzrost o 5% rok do roku), powyżej oczekiwań na poziomie 3,28 miliarda.

Liczba wyświetleń reklam: Wzrost o 6% rok do roku w czwartym kwartale i o 11% za cały rok 2024.

Średnia cena za reklamę: Wzrost o 14% rok do roku w czwartym kwartale i o 10% za cały rok 2024.

Reality Labs: Meta wciąż traci miliardy na stawianiu na rozszerzoną rzeczywistość

Dział Reality Labs odnotował stratę operacyjną w wysokości 4,97 miliarda dolarów przy przychodach rzędu 1,1 miliarda dolarów. Chociaż strata jest ogromna, okazała się nieco niższa od prognoz analityków, którzy przewidywali stratę na poziomie 5,4 miliarda dolarów. Od 2020 roku Reality Labs wygenerowało łącznie ponad 60 miliardów dolarów strat operacyjnych, co rodzi pytania o przyszłość metawersum i strategię Marka Zuckerberga.

Dobre Wieści z "Rodziny Aplikacji"

Na szczęście dla Mety, jej "Rodzina Aplikacji" (Facebook, Instagram, WhatsApp) radzi sobie znacznie lepiej. Przychody z tego segmentu wzrosły o 21% rok do roku, osiągając poziom 47,3 miliarda dolarów, co również przekroczyło oczekiwania. Zysk operacyjny wzrósł o 35%, osiągając 28,33 miliarda dolarów. Liczba dziennych aktywnych użytkowników wzrosła o 5%, do 3,35 miliarda. Przychody z reklam również wzrosły o 21%, do 46,78 miliarda dolarów.

Na co warto zwrócić uwagę?

Inwestycje w AI: Meta zapowiedziała, że w 2025 roku planuje wydać od 60 do 65 miliardów dolarów na inwestycje kapitałowe, głównie w infrastrukturę obliczeniową związaną ze sztuczną inteligencją. Zuckerberg podkreśla, że AI jest kluczowe dla rozwoju metawersum, w tym dla inteligentnych okularów Ray-Ban Meta.

Przyszłość Metawersum: Ogromne straty w Reality Labs stawiają pod znakiem zapytania przyszłość metawersum. Inwestorzy coraz bardziej sceptycznie podchodzą do wizji Zuckerberga i obawiają się, że miliardy dolarów są wydawane na projekt, który może nigdy nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Konkurencja: Meta musi mierzyć się z rosnącą konkurencją na rynku VR/AR. Apple niedawno wprowadził swój headset Vision Pro, a Google i Samsung pracują nad własnym urządzeniem.

Regulacje: Meta zwraca uwagę na "aktywny krajobraz regulacyjny", w tym na działania prawne i regulacyjne w UE i USA, które mogą znacząco wpłynąć na jej działalność i wyniki finansowe.

Meta to spółka, która balansuje na dwóch frontach. Z jednej strony, generuje ogromne przychody i zyski ze swoich głównych platform społecznościowych, będąc jedną z większych spółek korzystających na reklamach. Z drugiej strony, ponosi ogromne straty w ambitnym, ale ryzykownym projekcie metawersum, stawiając jednocześnie również na rozwój sztucznej inteligencji. Przyszłość Mety zależy od tego, czy Zuckerbergowi uda się przekonać inwestorów, że jego wizja metawersum ma sens, a także od tego, jak firma poradzi sobie z rosnącą konkurencją i regulacjami. Na razie, mimo miliardowych strat w Reality Labs, Meta radzi sobie dobrze, a ostatnie zbliżenie się Zuckerberga do Donalda Trumpa może sugerować strategiczny ruch biznesowy, aby zapewnić sobie korzystne działanie w nowym klimacie politycznym. Zuckerberg zapowiedział zmiany w polityce moderacji, co ma prowadzić do ograniczenie cenzury, o czym wielokrotnie mówił Trump w trakcie swojej kampanii wyborczej.

Inwestorzy wierzą na razie w wizję Zuckerberga i akcje spółki zyskiwały w ostatnim czasie mocniej niż Nasdaq. Potencjalnie jutro czekają nas nowe historyczne szczyty. Źródło: xStation5