Metale szlachetne spadają 📉Złoto spada o 2%; Srebro traci 4%

Najważniejsze wnioski Złoto traci po komentarzach Trumpa

Srebro spada o 4%; złoto spada o ponad 2%

Metale szlachetne osłabiły się w reakcji na umocnienie dolara amerykańskiego po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że „pełnoskalowe” cła na Chiny byłyby w dłuższej perspektywie nie do utrzymania. Przez moment złoto wydawało się gotowe do kontynuowania największego rajdu od czasu upadku Lehman Brothers w 2008 roku, jednak później ceny spadły, gdy Trump przyjął spokojniejszy ton w kwestiach handlowych. Zapowiedź spotkania prezydenta USA z chińskim przywódcą Xi pomogła uspokoić nastroje rynkowe i ograniczyć popyt na bezpieczne aktywa. Źródło: xStation5 Mimo to kruszec zyskał w tym roku ponad 60%, napędzany napięciami geopolitycznymi, zakupami banków centralnych oraz oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Standard Chartered prognozuje średnią cenę złota na poziomie 4 500 USD w 2026 roku, a HSBC uznaje 5 000 USD za realny cel. Popyt fizyczny w Azji pozostaje silny, a premie za złoto spot w Indiach osiągają najwyższe poziomy od dekady. Źródło: xStation5

