Micron i bezprecedensowy niedobór pamięci. Co to oznacza dla rynku? 🚨

Rynek pamięci wchodzi w nową erę. To nie kolejny cykl wzlotów i spadków znany z lat poprzednich. To coś większego. Strukturalna zmiana, która wstrząsa całym sektorem półprzewodników i ustawia nowe zasady gry.

Micron, jeden z gigantów DRAM, otwarcie mówi o bezprecedensowym niedoborze pamięci który potrwa daleko poza 2026 rok. Problem nie leży w komputerach osobistych czy smartfonach. Źródłem chaosu są centra danych i infrastruktura AI. Tutaj HBM i zaawansowane układy DRAM są na wagę złota a popyt rośnie wykładniczo z każdą generacją nowych modeli sztucznej inteligencji.

Produkcja pamięci dla AI absorbuje ogromną część globalnych mocy produkcyjnych. Reszta rynku od PC po smartfony zostaje w cieniu i musi walczyć o to co pozostało. To nie chwilowe zakłócenia. To trwała strukturalna luka w podaży która z czasem może urosnąć do skali jakiej nie widzieliśmy nigdy wcześniej.

Decyzja Microna o zakupie fabryki PSMC na Tajwanie za 1,8 miliarda dolarów jest jasnym sygnałem. Firma nie buduje nowej fabryki od zera co zajmuje lata. Kupuje gotową infrastrukturę i zabezpiecza swoją pozycję w sercu globalnej produkcji pamięci. Efekty będą widoczne dopiero w drugiej połowie 2027 roku co oznacza że napięcie podażowe utrzyma się przez kolejne kwartały.

Rynek już to dyskontuje. Producenci sprzętu rezerwują dostawy pamięci na 2026 i 2027 rok. Ceny DRAM i HBM pozostają pod presją wzrostową a siła negocjacyjna przesuwa się zdecydowanie w stronę producentów pamięci. AI nie jest jednorazowym impulsem popytowym. Każda nowa generacja modeli zwiększa zapotrzebowanie szybciej niż moce produkcyjne mogą nadążyć.

Dla inwestorów oznacza to jedno. Marże producentów pamięci mogą pozostać wysokie przez wiele lat a narracja o cykliczności rynku przestaje działać. To nie jest zwykły boom. To nowy reżim rynkowy w którym pamięć staje się strategicznym zasobem.

Dla rynku półprzewodników 2026 i kolejne lata będą wyglądały zupełnie inaczej niż wszystko co dotąd znaliśmy.

Źródło: xStation5