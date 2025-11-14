Micron na fali rekordowych cen pamięci DRAM

Analitycy Morgan Stanley zwiększyli swoją cenę docelową dla akcji Micron Technology do rekordowego poziomu 325 USD z wcześniejszych 220 USD. Eksperci zwracają uwagę na gwałtowny wzrost cen pamięci DDR5, które potroiły się w ciągu ostatniego miesiąca, co nie zdarzało się od lat 90. To tworzy wyjątkowe możliwości dla spółki w zakresie osiągania rekordowych wyników finansowych.

Według prognoz, ceny DRAM mogą wzrosnąć jeszcze o 15–20 procent w pierwszej połowie 2026 roku, a niektóre transakcje osiągną nawet 50 procent powyżej cen benchmarkowych. Głównym czynnikiem napędzającym wzrosty jest bardzo wysoki popyt ze strony centrów danych sztucznej inteligencji, które pochłaniają dużą część globalnej produkcji pamięci DRAM. Producenci skupiają się na wytwarzaniu szybszych chipów HBM dla AI, co ogranicza dostępność DDR5 przeznaczonego dla konsumentów.

Analitycy wskazują, że w odróżnieniu od wcześniejszych niedoborów pamięci, takich jak w 2018 roku, Micron wchodzi w obecny cykl przy rekordowych zyskach, co pozwala firmie działać w nieznanym dotąd zakresie potencjału zysków. Jednocześnie ekspansja mocy produkcyjnych przez takich producentów jak Samsung i Hynix jest przyspieszana, choć popyt nadal przewyższa podaż.

Pomimo wzrostu kursu akcji o 180 procent w tym roku eksperci uważają, że spółka może jeszcze znacząco zyskać dzięki utrzymującemu się popytowi na DRAM i HBM w segmencie sztucznej inteligencji.