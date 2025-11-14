Micron na fali rekordowych cen pamięci DRAM

Analitycy Morgan Stanley zwiększyli swoją cenę docelową dla akcji Micron Technology do rekordowego poziomu 325 USD z wcześniejszych 220 USD. Eksperci zwracają uwagę na gwałtowny wzrost cen pamięci DDR5, które potroiły się w ciągu ostatniego miesiąca, co nie zdarzało się od lat 90. To tworzy wyjątkowe możliwości dla spółki w zakresie osiągania rekordowych wyników finansowych.
Według prognoz, ceny DRAM mogą wzrosnąć jeszcze o 15–20 procent w pierwszej połowie 2026 roku, a niektóre transakcje osiągną nawet 50 procent powyżej cen benchmarkowych. Głównym czynnikiem napędzającym wzrosty jest bardzo wysoki popyt ze strony centrów danych sztucznej inteligencji, które pochłaniają dużą część globalnej produkcji pamięci DRAM. Producenci skupiają się na wytwarzaniu szybszych chipów HBM dla AI, co ogranicza dostępność DDR5 przeznaczonego dla konsumentów.
Analitycy wskazują, że w odróżnieniu od wcześniejszych niedoborów pamięci, takich jak w 2018 roku, Micron wchodzi w obecny cykl przy rekordowych zyskach, co pozwala firmie działać w nieznanym dotąd zakresie potencjału zysków. Jednocześnie ekspansja mocy produkcyjnych przez takich producentów jak Samsung i Hynix jest przyspieszana, choć popyt nadal przewyższa podaż.
Pomimo wzrostu kursu akcji o 180 procent w tym roku eksperci uważają, że spółka może jeszcze znacząco zyskać dzięki utrzymującemu się popytowi na DRAM i HBM w segmencie sztucznej inteligencji.
Podsumowanie dnia: Akcje i krypto kontynuują spadki w obawie o grudniową obniżkę stóp w USA (17.11.2025)
SOYBEAN na 15-miesięcznym maksimum w reakcji na optymizm handlowy między Chinami a USA 📈
Komentarz Giełdowy: Między FOMC a AI
Quantum Computing po wynikach — Kwantowy przełom?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.