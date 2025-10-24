Procter & Gamble: Po wynikach

Procter & Gamble to amerykański gigant tz. dóbr szybkozbywalnych z portfelem globalnych marek. Jest to jedna z największych spółek z branż “konsumenckiej” oraz uznawana jest za jednego z tz. Królów Dywidend. Najnowsze wyniki, które spółka opublikowała przed dzisiejszą sesją potwierdzają powolny jednak stabilny wzrost sprzedaży i zysków. Akcje spółki rosną na dzisiejszej sesji o ok. 2%.



P&G zanotowało umiarkowany wzrost organiczny sprzedaży o 2 procent rok do roku, przy zerowym wpływie wolumenu oraz dodatnim wkładzie zarówno cen, jak i struktury sprzedaży. To wskazuje na stabilny popyt. Wolumen sprzedaży w skali całej grupy pozostał neutralny rok do roku, a wzrost przychodów napędzała przede wszystkim polityka cenowa i dobór asortymentu. To sugeruje wciąż ostrożne nastawienie części konsumentów, zwłaszcza w kategoriach bardziej wrażliwych na promocje.

Wyniki finansowe Q1FY2026:

Przychody ogółem wzrosły o 3 procent do 22,4 miliarda dolarów.

Skorygowany zysk na akcję zwiększył się o 3 procent do 1,99 dolara,

“Rozwodniony” Zysk na akcję wzrósł o aż 21 procent do 1,95 dolara, co wynika z efektu bazy sprzed roku.

Marża brutto spadła o 50 pb rok do roku. Na wynik złożyły się przede wszystkim niekorzystna struktura sprzedaży, reinwestycje w markę oraz wyższe koszty ceł i surowców.

Segment urody urósł organicznie o 6 procent dzięki innowacjom oraz silnej sprzedaży produktów z wyższej półki w pielęgnacji włosów i skóry.

Segment golenia zwiększył sprzedaż organiczną o 3 procent, a produkty dla dzieci skorzystały zarówno na lepszej strukturze sprzedaży, jak i na wyższych wolumenach.

Obraz kategorii produktowych pozostaje jednak nierównomierny. W pielęgnacji tkanin widoczny był spadek wolumenów, szczególnie w Europie. W środkach do utrzymania domu wzrost przychodów pochodził głównie z cen, przy obniżających się wolumenach. W produktach

Spółka utrzymała dyscyplinę kosztową: koszty sprzedaży i ogólnego zarządu jako odsetek przychodów spadły o 40 punktów bazowych rok do roku.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 5,4 miliarda dolarów, wskaźnik „Produktywności” wolnych przepływów pieniężnych osiągnął aż 102 procent

Łączna kwota przekazana akcjonariuszom sięgnęła 3,8 miliarda dolarów (2,55 miliarda dolarów dywidend oraz 1,25 miliarda dolarów na skup akcji własnych).

Prognozy

Spółka utrzymała całoroczne prognozy, co jest dla inwestorów szczególnie ważne. Wzrost sprzedaży organicznej do 4%, sprzedaży ogółem 1-5% oraz skorygowanego ESP również do 4. Średnia tych założeń implikuje około 2% wzrostu, co potwierdza ostrożny, ale stabilny scenariusz na rok fiskalny i pokrywa się z wynikami z ostatniego kwartału.

papierowych dla gospodarstw domowych odnotowano spadek, częściowo wskutek intensywnej promocji.

Na wyniki całego roku fiskalnego zaciąży dodatkowo koszt ceł szacowany przez spółkę na około 400 milionów dolarów po opodatkowaniu oraz wyższe ceny surowców na około 100 milionów dolarów po opodatkowaniu. Łączny wpływ tych czynników to około 19 centów na akcję na minus.

W kolejnych kwartałach kluczowe będzie odbicie wolumenów, szczególnie w Europie oraz w pielęgnacji tkanin i środkach do utrzymania domu, a także skuteczność reinwestycji w popyt. Utrzymane prognozy i prawdopodobnie korzystniejszy wpływ kursów walutowych tworzą pewną poduszkę bezpieczeństwa, lecz realizacja górnych widełek założeń będzie wymagała poprawy dynamiki popytu i dalszego dowożenia oszczędności operacyjnych.

PG:US (D1)

Źródło: xStation5