Microsoft: Hedge Fund mocno redukuje pozycję i ostrzega przed ryzykiem AI

Microsoft spada o ponad 1% po informacji, że hedge fund TCI Fund Management mocno ograniczył swoją pozycję w spółce, redukując udział z około 10% portfela do około 1% na koniec marca. Sam ruch jest istotny, ale jeszcze ważniejszy jest jego powód. Według doniesień Christopher Hohn, szef TCI, uważa, że szybki rozwój AI może w dłuższym terminie zagrozić kluczowym produktom Microsoftu, przede wszystkim pakietowi Office, a częściowo także pozycji Azure.

TCI sprzedał niemal całą pozycję wartą wcześniej około 8 mld USD i jednocześnie zwiększył ekspozycję na Alphabet, co sugeruje przesunięcie kapitału w stronę spółki, którą fundusz uznał za lepiej ustawioną w nowym wyścigu AI. Rynek odebrał to nie jako zwykłe dostosowanie portfela, ale jako wyraźny sygnał zmiany postrzegania ryzyk konkurencyjnych w sektorze software i AI.

Kluczowa obawa dotyczy tego, że modele AI i agenci AI mogą zmienić sposób korzystania z oprogramowania. Dotychczas Microsoft dominował dzięki temu, że praca użytkowników była skoncentrowana wokół Worda, Excela, Outlooka i całego ekosystemu Windows. Jeśli jednak coraz więcej zadań będzie wykonywanych bezpośrednio przez interfejs AI, klasyczne aplikacje mogą stopniowo tracić swoją centralną rolę. W takim scenariuszu AI nie tylko wzmacnia Microsoft, ale jednocześnie podważa część jego historycznej przewagi.

Dodatkowo rynek już wcześniej zaczął zwracać uwagę na wolniejsze od oczekiwań tempo adopcji Copilota, ogromne wydatki na infrastrukturę AI oraz ryzyko związane z rozbudową data center i kosztami mocy obliczeniowej. Microsoft inwestuje dziesiątki miliardów dolarów w rozwój AI i pojawia się pytanie, czy zwrot z tych inwestycji będzie wystarczająco szybki, aby utrzymać obecne tempo wzrostu i wysokie marże.

Jednocześnie nie oznacza to, że fundamenty Microsoftu są słabe. Wręcz przeciwnie, spółka nadal jest postrzegana jako jeden z głównych beneficjentów AI i chmury, ma ogromną bazę klientów enterprise i bardzo silną pozycję infrastrukturalną dzięki Azure. Problem polega bardziej na tym, że przy obecnych wycenach inwestorzy zaczynają być znacznie bardziej wymagający i oczekują szybkiej oraz wyraźnej monetyzacji AI.