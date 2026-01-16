MIDDAY WRAP: kapitał płynie do europejskich spółek technologicznych 💸🔎

Sentyment na europejskim rynku akcji pozostaje mieszany pod koniec tygodnia. Indeks Euro Stoxx 50 traci 0,40%, niemiecki DAX zyskuje 0,10%, a ogólnie zmiany zamykają się w przedziale +/-0,40%.

Nastroje na europejskich rynkach akcji są coraz silniej kształtowane przez sektor technologiczny, który YTD wzrósł 11,8%. Ten wynik czyni go drugim najlepszym sektorem po surowcach oraz wyraźnie lepszym od amerykańskich spółek technologicznych, które pozostają w chwilowej konsolidacji.

Spółki takie jak ASML, ASM International oraz BE Semiconductor odpowiadają za blisko 40% indeksu Stoxx 600 Tech i wygenerowały niemal 90% tegorocznych wzrostów całego sektora.

Optymizm dodatkowo wzmocnił TSMC, publikując bardzo mocne wytyczne dotyczące nakładów inwestycyjnych, co wsparło oczekiwania trwałego ożywienia u partnerów w łańcuchu dostaw. Największy na świecie producent kontraktowy chipów prognozuje wzrost capexu o około 30% w 2026 r., a także istotny wzrost wydatków w kolejnych trzech latach.

Potweirdzenie mocnego popytu w wynikach TSMC jest zdecydowanie pozytywna dla europejskich dostawców sprzętu do budowy centrów danych. Popyt na narzędzia produkcyjne powinien pozostać silny również po 2026 r., zwłaszcza wraz z uruchamianiem nowych fabryk i stopniowym łagodzeniem fizycznych ograniczeń mocy produkcyjnych.

Morgan Stanley podniósł cenę docelową dla ASML do 1 400 EUR (obenie 1165 EUR, czyli ok 20% wyżej). Jest to jedna z najwyższych wycen na rynku. Bank oczekuje silnego napływu zamówień w ciągu najbliższych dwóch–trzech kwartałów, a lepsze perspektywy wzrostu mają się utrzyamć na pewno jeszcze do 2027 r.

Obecna fala wzrostów oznacza odwrócenie wcześniejszej słabości europejskich producentów sprzętu półprzewodnikowego, którzy na początku boomu AI pozostawali w tyle za amerykańskimi spółkami.

Wyceny europejskich spółek powoli doganiają swoich amerykańskich odpowiedników. ASML handlowany jest przy około 43x prognozowanych zysków, wobec średniej 10-letniej na poziomie ok 29-31x. Indeks Stoxx 600 Technology wyceniany jest na około 27x forward earnings, co jest zbliżone do poziomów w USA.

Na rynkach globalnych panują mieszane nastroje: kontrakty terminowe na US100 i US500 lekko rosną, z kolei azjatyckie giełdy osiągnęły rekordowe poziomy po wynikach TSMC.

Na rynku surowców ropa lekko odbija do 59,80 USD za baryłkę, a metale szlachetne, takie jak złoto i srebro notują lekką przecenę.

Uwagę inwestorów mogą przyciągnąć europejskie spółki z sektora czystej energii po tym, jak amerykański sąd zezwolił firmie Equinor na wznowienie budowy dużej morskiej farmy wiatrowej w pobliżu Nowego Jorku.

