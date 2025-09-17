Miedź traci 1.5% i spada z 15-miesięcznych szczytów 🚩

Ceny miedzi spadają, a rynek wycenia wzrost produkcji w Chile, który nieco 'kompensuje' efekt słabego dolara. Aktualnie Chile to największy producent miedzi na świecie (ok. 25% globalnej podaży) i spodziewa się wzrostu wydobycia w tym roku, pomimo problemów w kilku kluczowych kopalniach.
W 2023 r. produkcja w Chile spadła do najniższego poziomu od 20 lat. Co istotne, miedź spada z blisko 15-miesięcznych rekordów, a część spadków możemy przypisać nieco stabilniejszemu dolarowi i ew. prawdopodobieństwu nieco bardziej 'jastrzębich' prognoz inflacyjnych Fed (decyzja dziś o 20:00). Tymczasem w Chile:
Kopalnia Escondida (BHP) odnotowała 11% wzrost wydobycia w I półroczu.
Collahuasi wychodzi z okresu eksploatacji rud niskiej jakości.
El Salvador zwiększa moce po zakończonej modernizacji.
Minister górnictwa Aurora Williams prognozuje wzrost wydobycia w tym i przyszłym roku oraz rekordowy poziom 6 mln ton rocznie do 2027 r. — co oznacza odwrócenie zeszłorocznego trendu spadkowego. Istotne motory wzrostu to:
Transformacja energetyczna (miedź w instalacjach elektrycznych).
Rozbudowa centrów danych zasilanych sztuczną inteligencją.
Z drugiej strony Chile w przeszłości nie osiągnęło ambitnych celów (Cochilco prognozowało już dawno >7 mln ton). Również Codelco pozostaje kluczowym graczem, lecz obciążonym latami niedoinwestowania.
Copper (interwał D1)
Midź cofa się dziś ponad 1,5% i zbliża do 50-sesyjnej wykładniczej średniej EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
