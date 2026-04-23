Mo-Bruk: wyniki „oczyszczone” z ryzyk, przychody na rekordzie, zysk pod presją księgową

Mo-Bruk SA opublikował wyniki finansowe za 2025 rok, które na pierwszy rzut oka mogą być odebrane jako rozczarowujące, szczególnie jeśli analizuje się je wyłącznie przez pryzmat zysku netto i jego dynamiki rok do roku. W takim ujęciu rzeczywiście widoczny jest istotny spadek raportowanego wyniku końcowego względem wcześniejszych okresów, co może rodzić pytania o bieżącą kondycję operacyjną spółki.

Jednak pełniejsza interpretacja tych danych wymaga spojrzenia szerzej niż tylko na sam zysk netto. Tegoroczne wyniki mają w dużej mierze charakter porządkujący i przejściowy, ponieważ spółka istotnie ograniczyła ekspozycję na czynniki o podwyższonym ryzyku prawnym, które w poprzednich latach wpływały zarówno na zmienność wyników, jak i na ich postrzeganie przez rynek. W efekcie obecne sprawozdanie jest bardziej przejrzyste, a wynik netto w większym stopniu odzwierciedla faktyczną działalność operacyjną, a nie elementy sporne czy o charakterze jednorazowym.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma fakt, że spadek raportowanych zysków rok do roku nie wynika z pogorszenia samej działalności operacyjnej. Jak podano, niższy wynik netto jest bezpośrednio związany z ujęciem istotnych zdarzeń jednorazowych. W szczególności rozpoznano odpis aktualizujący w wysokości 65,2 mln zł, który był efektem ostatecznego oddalenia ryzyka płynnościowego związanego ze spornymi opłatami podwyższonymi za lata 2018–2019. Dodatkowo w wynikach ujęto koszt likwidacji środków trwałych w oddziale w Wałbrzychu w kwocie 2,2 mln zł. Te elementy w istotny sposób obniżyły raportowany zysk netto, ale jednocześnie mają charakter zamykający wcześniejsze ryzyka i porządkujący strukturę bilansu.

Na tle tych zdarzeń szczególnie dobrze prezentuje się część operacyjna biznesu. Spółka raportuje rekordowe przychody, co potwierdza utrzymujący się wysoki popyt na usługi oraz skuteczne skalowanie działalności. Co istotne, wzrost przychodów nie ma charakteru incydentalnego, ponieważ wspiera go solidny i dobrze widoczny portfel zamówień, który zwiększa przewidywalność wyników w kolejnych okresach.

Również na poziomie EBITDA obraz pozostaje relatywnie stabilny. Wynik operacyjny pokazuje, że podstawowa działalność generuje solidną rentowność, a presja widoczna w zysku netto ma w dużej mierze charakter księgowy i jednorazowy. Oznacza to, że spółka nadal zarabia na działalności operacyjnej, natomiast wynik końcowy jest w tym okresie istotnie kształtowany przez zdarzenia niepowtarzalne.

W ujęciu liczbowym 2025 rok można podsumować następująco:

Przychody: rekordowy poziom w historii spółki, potwierdzający skalę działalności i utrzymujący się silny popyt - 320 mln zł

EBITDA: ok. 87,5 mln zł, wskazująca na stabilną rentowność operacyjną podstawowego biznesu

Zysk operacyjny (EBIT): 55 mln zł

Zysk brutto: wspierany przez solidne wyniki operacyjne, przy jednoczesnym obciążeniu zdarzeniami jednorazowymi o charakterze bilansowym

Zysk netto: ok. 15,2 mln zł, niższy rdr, ale w istotnym stopniu obciążony jednorazowym odpisem 65,2 mln zł oraz kosztem 2,2 mln zł związanym z likwidacją aktywów

IV kwartał: ok. 27,6 mln zł zysku netto, zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i potwierdzający stabilizację wyników na końcu roku

Portfel zamówień: utrzymujący się na wysokim poziomie, zapewniający dobrą widoczność przychodów w kolejnych okresach

Całościowo raport Mo-Bruku należy interpretować nie jako prostą historię pogorszenia wyników, ale raczej jako etap przejściowy, w którym spółka porządkuje kwestie prawne i bilansowe, jednocześnie utrzymując bardzo silną bazę operacyjną.

Jednocześnie rynek powinien odczytywać ten raport raczej pozytywnie, ponieważ wraz z ujęciem jednorazowych odpisów oraz rozpoznaniem historycznych ryzyk prawnych, istotna część niepewności ciążącej na spółce zostaje domknięta. W efekcie ogon ryzyk związanych z przeszłymi sporami w dużej mierze przestaje wpływać na bieżący obraz finansowy, co pozwala skoncentrować się na fundamentach biznesowych i perspektywach operacyjnych.

Źródło: xStation5