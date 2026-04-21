Mocne dane z brytyjskiego rynku pracy 🔎 GBPUSD nieznacznie w górę

Ogólny obraz danych wskazuje na dość silny rynek pracy - niższe bezrobocie, wyższe wynagrodzenia oraz nieco słabszą dynamikę tworzenia nowych miejsc pracy. Silniejszy wzrost płac może wspierać konsumpcję, ale jednocześnie komplikuje perspektywy inflacyjne. Publikacja może skłonić Bank Anglii do bardziej ostrożnego podejścia, balansując między ryzykiem spowolnienia a utrzymującą się presją płacową.
- Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do 4,9%, poniżej oczekiwań (5,2%), co sygnalizuje nieco mocniejszy rynek pracy. Spadek bezrobocia sugeruje odporność rynku zatrudnienia mimo szerszej niepewności gospodarczej.
- Zmiana zatrudnienia (SA) wyniosła -11 tys., poniżej prognoz (0 tys.), co wskazuje na lekkie osłabienie. Z kolei zmiana zatrudnienia bez korekty sezonowej wzrosła o 26,8 tys., przewyższając oczekiwania i pokazując mieszany obraz danych.
- Dynamika zatrudnienia w ujęciu 3M/3M spowolniła do 25 tys., wyraźnie poniżej prognoz (35 tys.), co sugeruje słabnące tempo zatrudniania.
Wzrost płac pozostaje relatywnie stabilny, średnie tygodniowe wynagrodzenie wzrosło o 3,8% r/r, powyżej oczekiwań. Wynagrodzenia bez premii zwiększyły się o 3,6% r/r, również lekko powyżej prognoz, co wskazuje na utrzymującą się presję płacową.
Źródło: xStation5
