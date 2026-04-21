PILNE: Mocne ożywienie produkcji przemysłowej w Polsce. Odbicie płac, ale z mniejszą presją cen od przedsiębiorców

- Mocne dane o produkcji przemysłowej
- Odbicie płac
- Inflacja PPI niżej od oczekiwań
- USDPLN lekko wyżej
- Produkcja przemysłowa: Odnotowano bardzo silny wzrost o 17,2% m/m oraz 9,4% r/r. Wyniki te okazały się znacznie lepsze od rynkowych prognoz, które zakładały wzrost odpowiednio o 11,4% m/m oraz 4,2% r/r.
- Wynagrodzenia: Średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 5,7% m/m oraz o 6,6% r/r. Dynamika ta również przewyższyła oczekiwania analityków (prognozowano odpowiednio 5,3% m/m oraz 6,3% r/r).
- Zatrudnienie: Dane z rynku pracy wskazują na lekkie ochłodzenie – zatrudnienie spadło o 0,1% m/m oraz o 0,9% r/r. Spadek w ujęciu rocznym był nieco głębszy niż przewidywały prognozy (-0,8% r/r).
- Inflacja PPI: Ceny producentów spadły o 0,8% r/r, co było wynikiem niższym od oczekiwanego poziomu 0%. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost PPI o 1,0%.
- Produkcja budowlano-montażowa: Wzrosła o 0,4% r/r, co okazało się wynikiem słabszym od konsensusu rynkowego na poziomie +0,8% r/r.
Mocne ożywienie produkcji przemysłowej to po części czynnik związany z pogodą. Mamy mocne ożywienie po stronie przetwórczej miesiąc do miesiąca oraz mocny wzrost pod względem subsektora związanego z dostawami wody. Z kolei w ujęciu rocznym wzrost przetwórstwa jest naprawdę spory, ale 2 miesiące z rzędu mamy dwucyfrowy wzrost w subsektorze górniczym.
Nieco podwyższone wynagrodzenia to możliwy efekt związany z rosnącą inflacją, ale na ten moment nie widać jeszcze oderwania oczekiwań inflacyjnych. Niemniej w kontekście większego odbicia inflacji ten czynnik będzie warty obserwacji. Z drugiej strony, inflacja PPI w ujęciu rocznym dalej spada i w ujęciu miesięcznym rośnie zdecydowanie wolniej od oczekiwań.
Para USDPLN odbija dzisiaj nieco z okolic zniesienia 61.8, ale ogólny trend jest związany z umocnieniem dolara przed nadchodzącymi rozmowami pokojowymi między USA oraz Iranem. Widać, że okolice poziomu 3,59 stanowią obecnie ważne wsparcie dla pary walutowej, ale jednocześnie potencjalne wzrosty powinny być ograniczone przez okolice 3,62. Jednocześnie jeśli doszłoby do faktycznego zakończenia wojny w Iranie, wtedy otwierają się perspektywy spadku nawet do poziomu 3,55.
