Mocne spadki EA po rozczarowujących szacunkach za 3Q24/25 📉

Akcje Electronics Arts (EA.US) trac膮 dzi艣 w notowaniach przed otwarciem rynku ponad 17% po wczorajszej publikacji wst臋pnych wynik贸w za poprzedni kwarta艂, a tak偶e obni偶ce przez firm臋 przewidywa艅 na ca艂y rok obrotowy 2024/25. S艂abszy wynik czo艂owych tytu艂贸w sportowych, a tak偶e gorsza od oczekiwa艅 premiera nowej cz臋艣ci cyklu Dragon Age spowodowa艂y rewizj臋 oczekiwa艅 sp贸艂ki.

W efekcie w 3Q24/25 sp贸艂ka szacuje, 偶e przychody wynios艂y 1,88 mld $, co oznacza znacznie ni偶szy poziom od zak艂adanych 1,99 mld $. Jednocze艣nie konsensus spodziewa艂 si臋 wyniku na poziomie 2,37 mld $. Jednocze艣nie sp贸艂ka wskazuje na ni偶szy poziom rezerwacji netto, wynosz膮cy 2,22 mld $ (wobec prognozowanych 2,51 mld $), co wskazuje na to, 偶e problemy z popularno艣ci膮 tytu艂贸w sp贸艂ki s膮 czym艣 wi臋cej, ni偶 jednorazowym odchyleniem.聽

W efekcie sp贸艂ka zmieni艂a swoje prognozy na ca艂y rok obrotowy, spodziewaj膮c si臋 teraz spadk贸w zam贸wie艅 netto w przedziale ok. 5-10%, wobec wcze艣niejszych za艂o偶e艅 o wzro艣cie w przedziale 0-5%.

Szacunkowy EPS wynosi 1,11 $, co stanowi o 5% ni偶szy wynik ni偶 przewidywa艂 konsensus analityk贸w.聽

U podstaw rozczarowuj膮cych wynik贸w i s艂abszych prognoz le偶y przede wszystkim gorszy od oczekiwa艅 wynik segmentu gier sportowych, kt贸ry jak co roku mia艂 szereg premier w 3Q roku obrotowego. W szczeg贸lno艣ci mocniejsze momentum gry EA Sports FC 2025, na jakie liczy艂a sp贸艂ka, nie utrzyma艂o si臋 po premierze, a wzrosty zam贸wie艅 pozostaj膮 szacunkowo w ok. niskich jednocyfrowych warto艣ci. Z kolei Dragon Age: The Veilguard dotar艂 do ok. 1,5 mln graczy, co stanowi prawie o po艂ow臋 ni偶szy wynik, ni偶 sp贸艂ka wcze艣niej zak艂ada艂a.聽

Wst臋pne wyniki za trzeci kwarta艂

Wst臋pne zam贸wienia netto: 2,22 miliarda USD, szacowane: 2,51 miliarda USD

Wst臋pne ca艂kowite przychody netto: oko艂o 1,88 miliarda USD, szacowane: 1,99 miliarda USD

Wst臋pny zysk na akcj臋 (EPS): oko艂o 1,11 USD

EA traci po publikacji raportu o ponad 17% w handlu przed otwarciem, spadaj膮c do najni偶szych warto艣ci od wrze艣nia 2023 r. 殴r贸d艂o: xStation聽