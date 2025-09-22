Mocne spadki kryptowalut wobec zamykania lewarowanych pozycji. ETH traci 7%, a BTC zniżkuje 2,5%💡

Rynki kryptowalut doświadczyły dziś rano gwałtownego spadku, w którym kluczowe aktywa – Bitcoin, Ethereum i Solana – straciły nawet 2–7% w zaledwie kilka minut, bez pojawienia się wyraźnego katalizatora informacyjnego. Obecny ruch wydaje się być efektem głównie czynników technicznych: agresywnego pozycjonowania na rynku kontraktów terminowych oraz sezonowej słabości września, który tradycyjnie jest najgorszym miesiącem dla kryptowalut. Jak podają duże giełdy kryptowalut, w przeciągu kilku minut doszło do likwidacji potężnej ilości zlewarowanych pozycji długich na kryptowalutach.
W przypadku Ethereum testowane są teraz ważne poziomy wsparcia w okolicach 4000 USD, podczas gdy Bitcoin oscyluje wokół kluczowych stref bezpieczeństwa powyżej 110 000 USD. Scenariusz dalszych możliwych spadków pogłębia wysoka podaż niezrealizowanych zysków i potencjalna ich realizacja przez traderów mogłaby pociągnąć za sobą mocniejsze ruchy na rynku kryptowalut.
Mimo dynamicznej korekty, fundamenty rynku pozostają solidne: spada liczba bitcoinów na giełdach (wskazuje to na rosnącą akumulację), a napływy do ETF-ów Bitcoin i Ethereum łagodzą presję sprzedażową. Chociaż krótkoterminowo rośnie ryzyko zmienności, długoterminowa perspektywa rynku pozostaje stabilna – decydujące będzie utrzymanie kluczowych poziomów wsparcia przez główne kryptowalut.
Bitcoin znajduje się obecnie w okolicach 11200 USD, natomiast Ethereum pozostaje powyżej 4100 USD. Kluczowe wsparcie dla Bitcoina to okolice 105-107 tys. natomiast w przypadku ETH jest to okolice 4000 USD.
