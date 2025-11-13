Mocny odczyt PKB Polski📌USDPLN traci

Wg. danych GUS PKB Polski w III kw. 2025 roku wzrosło o 3,7% wobec 3,7% prognoz analityków i 3,3% w II kw. roku. Dynamika kwartalna wyniosła 0,8%; w II kw. również wskazała na 0,8% k/k. Polski złoty zyskuje po danych, a para USDPLN cofa si do 3,63, częściowo z powodu słabości samego dolara.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Wall Street próbuje zatrzymać spadki 📌Złoto traci 1,8%; Bitcoin spada o 4,5%
Departament Handlu podał terminarz publikacji danych z USA 📊BLS pracuje nad raportem CPI
PILNE: Sprzedaż hurtowa i produkcyjna z Kanady powyżej prognoz 📊USDCAD reaguje
DE40: Europejski rynek pogłębia spadki
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.