Morgan Stanley rozbija bank. Rekordowe wyniki i euforia na Wall Street

Morgan Stanley opublikował znakomite wyniki za drugi kwartał 2026 roku, zdecydowanie przekraczając oczekiwania analityków zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto. Bank osiągnął rekordowe przychody na poziomie 21,35 mld USD, a zysk netto wzrósł do 5,58 mld USD, co oznacza jeden z najlepszych rezultatów w ostatnich latach. Poprawa wyników była widoczna praktycznie we wszystkich kluczowych segmentach działalności, zaczynając od bankowości inwestycyjnej i tradingu, przez zarządzanie majątkiem, aż po zarządzanie aktywami.

To jednak nie same liczby robią największe wrażenie. Morgan Stanley po raz kolejny udowodnił, że posiada jeden z najlepiej zdywersyfikowanych modeli biznesowych spośród największych banków inwestycyjnych. Oprócz bardzo silnej działalności na rynkach kapitałowych bank dysponuje ogromnym segmentem zarządzania majątkiem, który zapewnia stabilne, powtarzalne przychody oparte na opłatach. Dzięki temu wyniki są mniej zależne od bieżącej koniunktury giełdowej niż w przypadku wielu konkurentów.

Reakcja rynku była zdecydowanie pozytywna. Po publikacji raportu akcje Morgan Stanley rosły o ponad 2% w handlu przedsesyjnym. Inwestorzy docenili nie tylko skalę pobicia oczekiwań, ale przede wszystkim jakość wyników i fakt, że poprawa objęła niemal wszystkie najważniejsze obszary działalności banku.

Najważniejsze wyniki finansowe

Przychody netto: 21,35 mld USD (+27% r/r)

Zysk netto: 5,58 mld USD (+66% r/r)

Zysk na akcję (EPS): 3,46 USD

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE): 20,7%

Stopa zwrotu z materialnego kapitału własnego (ROTCE): 26,6%

Wskaźnik efektywności kosztowej: 65% (71% rok wcześniej)

Rezerwy na straty kredytowe: 98 mln USD

Wartość księgowa na akcję: 67,80 USD

Wyniki finansowe i rentowność

Największe wrażenie robi tempo poprawy rentowności. Przychody wzrosły o 27% rok do roku, jednak zysk netto zwiększył się aż o 66%, co pokazuje, że bank bardzo skutecznie wykorzystał sprzyjające otoczenie rynkowe. Wzrost przychodów został przełożony na jeszcze szybszy wzrost zysków, co świadczy zarówno o wysokiej efektywności operacyjnej, jak i dobrej kontroli kosztów.

Potwierdzeniem bardzo mocnej kondycji banku jest stopa zwrotu z kapitału własnego na poziomie 20,7%. Są to poziomy osiągane przez najbardziej rentowne instytucje finansowe na świecie i pokazują, że Morgan Stanley bardzo efektywnie wykorzystuje kapitał powierzony przez akcjonariuszy.

Na uwagę zasługuje również poprawa wskaźnika efektywności kosztowej z 71% do 65%. Oznacza to, że przychody rosły znacznie szybciej niż koszty działalności, co przełożyło się na wyraźną poprawę rentowności całej grupy.

Segment instytucjonalny ponownie motorem wzrostu

Największy wkład w wyniki miał segment obsługujący klientów instytucjonalnych, który wygenerował 11,04 mld USD przychodów, wobec 7,64 mld USD rok wcześniej. To właśnie ten obszar działalności najmocniej skorzystał na poprawie koniunktury na rynkach kapitałowych.

Najważniejsze dane segmentu:

Bankowość inwestycyjna: 2,44 mld USD

Trading akcji: 6,30 mld USD

Segment FICC (instrumenty dłużne, waluty i surowce): 2,46 mld USD

Bardzo mocne wyniki bankowości inwestycyjnej wskazują na dalsze ożywienie aktywności w zakresie fuzji i przejęć oraz emisji papierów wartościowych. Jednocześnie utrzymująca się wysoka aktywność klientów instytucjonalnych sprzyjała działalności tradingowej, szczególnie na rynku akcji. To właśnie połączenie rosnącej liczby transakcji oraz dobrej sytuacji na rynkach finansowych pozwoliło Morgan Stanley osiągnąć jeden z najlepszych wyników tego segmentu od wielu kwartałów.

Zarządzanie majątkiem pozostaje największą przewagą konkurencyjną

Jeżeli segment instytucjonalny odpowiada za dynamikę wyników, to segment zarządzania majątkiem odpowiada za ich stabilność. W drugim kwartale wygenerował 8,86 mld USD przychodów, potwierdzając, że pozostaje jednym z najważniejszych filarów całego banku.

Najważniejsze dane:

Aktywa klientów objęte opłatami za zarządzanie: 3,02 bln USD

Napływy do aktywów objętych opłatami: 39,1 mld USD

Napływy nowych aktywów netto: 148,1 mld USD

Kredyty udzielone klientom: 195,7 mld USD

To właśnie ten segment odróżnia Morgan Stanley od wielu konkurentów. Ogromna baza aktywów klientów oznacza stabilne przychody z opłat za zarządzanie, które są znacznie mniej podatne na krótkoterminowe wahania koniunktury niż trading czy bankowość inwestycyjna. Bardzo wysokie napływy nowych aktywów pokazują również, że bank nadal skutecznie przyciąga nowych klientów oraz zwiększa wartość aktywów powierzonych pod zarządzanie. To dobra wiadomość dla inwestorów, ponieważ oznacza potencjał do dalszego wzrostu przychodów również w kolejnych kwartałach.

Zarządzanie aktywami utrzymuje stabilny rozwój

Trzecim filarem działalności pozostaje segment zarządzania aktywami, który wygenerował 1,65 mld USD przychodów. Wartość aktywów pod zarządzaniem wzrosła do 2,00 bln USD, natomiast długoterminowe napływy netto wyniosły 7,5 mld USD.

Choć segment ten odpowiada za najmniejszą część przychodów grupy, jego znaczenie systematycznie rośnie. Coraz większe aktywa pod zarządzaniem zwiększają udział stabilnych przychodów opartych na opłatach i poprawiają jakość całego modelu biznesowego.

Koszty, ryzyko i sytuacja kapitałowa

Koszty działalności wzrosły wraz ze skalą prowadzonego biznesu, jednak ich dynamika była wyraźnie niższa od tempa wzrostu przychodów. Dzięki temu bank poprawił efektywność operacyjną i zwiększył rentowność.

Pozytywnie prezentuje się również jakość portfela kredytowego. Rezerwy na straty kredytowe wyniosły jedynie 98 mln USD, czyli o połowę mniej niż rok wcześniej. Tak niski poziom odpisów sugeruje, że sytuacja kredytobiorców pozostaje stabilna, a bank nie obserwuje istotnego pogorszenia jakości aktywów.

Dlaczego rynek zareagował tak pozytywnie?

Po publikacji wyników akcje Morgan Stanley wyraźnie rosną w handlu przedsesyjnym. Rynek pozytywnie ocenił nie tylko skalę pobicia oczekiwań, ale przede wszystkim strukturę wyników.

Bank pokazał jednocześnie bardzo mocny wzrost bankowości inwestycyjnej, rekordowe wyniki tradingu akcji, dalszy rozwój segmentu zarządzania majątkiem, wysoką rentowność kapitału oraz poprawę efektywności kosztowej. Co równie ważne, bardzo niskie odpisy kredytowe potwierdziły dobrą jakość portfela i brak istotnych oznak pogorszenia sytuacji klientów.

Na tle pozostałych banków z Wall Street Morgan Stanley wyróżnia się tym, że poprawa wyników nie opiera się na jednym źródle przychodów. Wysoka aktywność na rynkach kapitałowych wspiera działalność tradingową i bankowość inwestycyjną, natomiast ogromny segment zarządzania majątkiem zapewnia stabilne i powtarzalne przychody. To właśnie ta dywersyfikacja sprawia, że inwestorzy coraz częściej postrzegają Morgan Stanley jako jeden z najlepiej przygotowanych banków do wykorzystania obecnego ożywienia na rynkach finansowych.

Perspektywy

Morgan Stanley wchodzi w drugą połowę 2026 roku z bardzo mocną pozycją. Jeżeli aktywność na rynku fuzji i przejęć utrzyma się na wysokim poziomie, a inwestorzy nadal będą aktywnie uczestniczyć w rynkach kapitałowych, bank ma szansę kontynuować bardzo dobre wyniki również w kolejnych kwartałach.

Jednocześnie rozbudowany segment zarządzania majątkiem ogranicza zależność od cyklu koniunkturalnego i zwiększa stabilność przychodów. To sprawia, że Morgan Stanley pozostaje jednym z najlepiej zdywersyfikowanych banków inwestycyjnych na świecie i może skutecznie korzystać zarówno z poprawy sytuacji na Wall Street, jak i długoterminowego wzrostu aktywów klientów.

Źródło: xStation5

Co będziemy obserwować w kolejnym kwartale?

Czy utrzyma się ożywienie w bankowości inwestycyjnej, szczególnie na rynku fuzji i przejęć oraz emisji papierów wartościowych.

Czy segment zarządzania majątkiem utrzyma wysokie napływy nowych aktywów i dalszy wzrost aktywów objętych opłatami za zarządzanie.

Czy aktywność klientów instytucjonalnych pozostanie wysoka i będzie nadal wspierać wyniki tradingu.

Czy bank utrzyma wysoką rentowność kapitału przy dalszej kontroli kosztów operacyjnych.

Kluczowe wnioski

Drugi kwartał 2026 roku potwierdził, że Morgan Stanley znajduje się w bardzo korzystnym momencie obecnego cyklu rynkowego. Bank jednocześnie korzysta z odbicia bankowości inwestycyjnej, wysokiej aktywności tradingowej oraz systematycznego rozwoju segmentu zarządzania majątkiem, który zapewnia stabilne i powtarzalne źródło przychodów.

Na tle pozostałych dużych banków Morgan Stanley wyróżnia się przede wszystkim strukturą swojego biznesu. Goldman Sachs pozostaje bardziej bezpośrednim beneficjentem poprawy sytuacji na rynkach kapitałowych, natomiast Morgan Stanley łączy silną ekspozycję na Wall Street z jednym z największych na świecie biznesów zarządzania majątkiem. Dzięki temu jego wyniki są nie tylko bardzo mocne, ale również bardziej zrównoważone i mniej podatne na zmiany koniunktury.

To właśnie połączenie wysokiej rentowności, rosnących aktywów klientów, dobrej kontroli kosztów oraz szerokiej dywersyfikacji źródeł przychodów sprawia, że Morgan Stanley pozostaje jednym z najlepiej pozycjonowanych banków na Wall Street. Jeżeli obecne otoczenie rynkowe utrzyma się również w drugiej połowie roku, bank ma solidne fundamenty do dalszej poprawy wyników i utrzymania wysokiej rentowności.