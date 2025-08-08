Musalem z Fed wskazuje rosnące ryzyko spowolnienia rynku pracy w USA 📉

Alberto Musalem z Fed komentuje sytuację gospodarczą i politykę monetarną w USA. Oto najważniejsze z jego komentarzy. Wzrost poniżej potencjału stwarza zagrożenia dla rynku pracy.

Podaż i popyt na pracę ochłodziły się równocześnie.

Integralność danych ma kluczowe znaczenie dla gospodarki.

Firmy stosują różne strategie adaptacji do ceł, w tym cięcie kosztów i negocjacje z dostawcami.

Fed obecnie stara się wyważyć oba elementy swojego mandatu.

Rynek pracy jest zrównoważony, ale aktywność gospodarcza osłabła, co stwarza ryzyko dla zatrudnienia.

Istnieje realne prawdopodobieństwo utrzymującej się inflacji.

Najprawdopodobniej większość wpływu ceł na inflację zaniknie.

Patrząc w przyszłość, istnieje ryzyko, że Fed nie zrealizuje zarówno celu inflacyjnego, jak i zatrudnieniowego, przy czym zagrożenie dotyczy przede wszystkim miejsc pracy.

Obecnie Fed nie realizuje celu inflacyjnego, ale nie ma odchyleń od mandatu zatrudnienia – rynek pracy pozostaje bliski pełnemu zatrudnieniu.

Firmy najbardziej uzależnione od importu przerzucają koszty, natomiast te bliżej konsumenta na razie rzadziej podnoszą ceny.

Przedsiębiorstwa nie decydują się jeszcze na zwolnienia w celu redukcji kosztów.

Przedsiębiorstwa zachowują ostrożność w zakresie inwestycji kapitałowych i zatrudniania.

Firmy nadal zgłaszają niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

Bankowcy informują, że presja na finansowanie zmalała, a jakość kredytów jest dobra.

Aktywność gospodarcza wydaje się stabilna – ani nie rośnie, ani nie maleje.

