PILNE: Sprzedaż i produkcja z Europy powyżej oczekiwań! 📈

11:00 - Produkcja przemysłowa, wyrównana sezonowo, miesiąc do miesiąca za sierpień:
- Opublikowano: -1.2% (Oczekiwano: -1.6%, Poprzednio 0.5%)
11:00 - Sprzedaż detaliczna, wyrównana sezonowo, miesiąc do miesiąca za sierpień:
- Opublikowano 1,1% (Oczekiwano: -0.2%, Poprzednio 2%)
Dzisiejsze dane z Europy przyniosły umiarkowanie pozytywne zaskoczenie. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,1%, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał spadek o 0,2%.
Wynik ten wskazuje na relatywnie dobrą kondycję konsumentów, choć wciąż oznacza wyraźne spowolnienie wobec poprzedniego odczytu na poziomie 2,0%. Można więc mówić o pogarszającej się sytuacji, ale w wolniejszym tempie, niż oczekiwali analitycy.
Równocześnie opublikowano dane o produkcji przemysłowej, które również okazały się lepsze od prognoz – spadek o 1,2% wobec oczekiwanych -1,6%.
Mimo to jest to wyraźne pogorszenie względem poprzedniego wzrostu na poziomie 0,5%, co potwierdza, że sektor przemysłowy pozostaje pod wyraźną presją.
Ogólnie rzecz biorąc, dane sugerują, że kondycja gospodarki europejskiej stopniowo się pogarsza, przy czym biznes, a zwłaszcza przemysł, radzi sobie zdecydowanie gorzej niż konsumenci.
Ponieważ są to finalne dane za sierpień, ich wpływ na rynki powinien być ograniczony i nie stanowić istotnego czynnika cenotwórczego.
