PILNE: Sprzedaż i produkcja z Europy powyżej oczekiwań! 📈

11:00 - Produkcja przemysłowa, wyrównana sezonowo, miesiąc do miesiąca za sierpień:

Opublikowano: -1.2% (Oczekiwano: -1.6%, Poprzednio 0.5%)

11:00 - Sprzedaż detaliczna, wyrównana sezonowo, miesiąc do miesiąca za sierpień:

Opublikowano 1,1% (Oczekiwano: -0.2%, Poprzednio 2%)

Dzisiejsze dane z Europy przyniosły umiarkowanie pozytywne zaskoczenie. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,1%, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał spadek o 0,2%.

Wynik ten wskazuje na relatywnie dobrą kondycję konsumentów, choć wciąż oznacza wyraźne spowolnienie wobec poprzedniego odczytu na poziomie 2,0%. Można więc mówić o pogarszającej się sytuacji, ale w wolniejszym tempie, niż oczekiwali analitycy.

Równocześnie opublikowano dane o produkcji przemysłowej, które również okazały się lepsze od prognoz – spadek o 1,2% wobec oczekiwanych -1,6%.

Mimo to jest to wyraźne pogorszenie względem poprzedniego wzrostu na poziomie 0,5%, co potwierdza, że sektor przemysłowy pozostaje pod wyraźną presją.

Ogólnie rzecz biorąc, dane sugerują, że kondycja gospodarki europejskiej stopniowo się pogarsza, przy czym biznes, a zwłaszcza przemysł, radzi sobie zdecydowanie gorzej niż konsumenci.

Ponieważ są to finalne dane za sierpień, ich wpływ na rynki powinien być ograniczony i nie stanowić istotnego czynnika cenotwórczego.