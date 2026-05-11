Na co zwracać uwagę w tym tygodniu❓

Trump odrzucił irańską odpowiedź na propozycję pokojową, nazywając ją wprost „TOTALLY UNACCEPTABLE" w poście na Truth Social, co wywołało szerokie cofnięcie na rynkach. Ceny ropy otworzyły tydzień wyraźnie wyżej w reakcji na dyplomatyczny impas USA–Iran, dolar amerykański umocnił się, spychając tym samym złoto oraz inne metale szlachetne w dół. Na fali zmian sentymentów momentum wzrostowe zatrzymały również główne indeksy. Kluczowe pytanie brzmi teraz "Co dalej?". Inwestorzy główną uwagę znowu kierować będą na pole geopolityczne, jako iż dalej może być to główny czynnik tworzący zmienność rynkową. Warto również patrzeć na: Główny czynnik ryzyka to dalszy rozwój dyplomacji USA–Iran — każdy sygnał eskalacji (np. potwierdzenie działań militarnych wobec obiektów jądrowych) może gwałtownie wywindować ropę i osłabić equity. Wtorek przyniesie spotkanie 40 ministrów obrony ws. Ormuz — warto śledzić komunikaty.

Dane CPI z USA i sprzedaż detaliczna w tym tygodniu zdeterminują narrację wokół Fed; PIMCO już sygnalizuje, że obniżki są wykluczone.

Szczyt Trump–Xi (13–15 maja) — potencjalny game changer dla handlu, sankcji i dynamiki irańskiej; rynki będą się pozycjonować z wyprzedzeniem.

Europejskie otwarcie prawdopodobnie pod presją: wyższe ceny energii, słabszy sentyment globalny, eskalacja geopolityczna — negatywny kontekst dla DAX, CAC i Euro Stoxx 50 Szczegółowy kalendarz makro na cały tydzień. Źródło: XTB Research, Bloomberg Financial Lp Szczegółowy kalendarz spółkowy na cały tydzień. Źródło: XTB Research, Bloomberg Financial Lp

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.