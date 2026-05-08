Podsumowanie dnia: Technologia ciągnie Wall Street na rekordy mimo napięć w Zatoce Perskiej

Amerykańska sesja kończąca tydzień przebiega w dobrych nastrojach , a główne indeksy notują wzrosty wspierane pozytywnym sentymentem rynkowym. Nasdaq 100 zyskuje ponad 1,5%, a S&P 500 rośnie o ponad 0,8% , co wskazuje na przewagę kupujących, szczególnie w sektorze technologicznym.

Słabszy obraz przedstawia jedynie Dow Jones, który oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia i nie uczestniczy w szerszym ruchu wzrostowym rynku.

Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy (NFP) okazały się wyższe od oczekiwań, co wskazało na odporność gospodarki USA, ponieważ zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 115 tys. wobec prognoz na poziomie 62 tys. i mimo towarzyszącej stabilizacji stopy bezrobocia na poziomie 4,3%. Jednocześnie szczegóły raportu, takie jak słabszy wzrost płac i spadek aktywności zawodowej, sugerują pogarszającą się jakość rynku pracy.

USA oczekują dziś odpowiedzi Iranu na propozycję zakończenia konfliktu i liczą na „poważną ofertę” ze strony Teheranu, mimo trwającej wymiany uderzeń między obiema stronami.

Równocześnie dochodzi do dalszej eskalacji w regionie, ponieważ siły USA atakują irańskie jednostki i tankowce próbujące omijać blokadę, a Iran oskarża Waszyngton o ataki na cele cywilne.

Iran zapowiada możliwą odpowiedź militarną na działania amerykańskiej marynarki i sugeruje, że blokada morska spotka się z reakcją zbrojną.

Jednocześnie irańscy politycy ostrzegają przed eskalacją w regionie Zatoki Perskiej, wskazując na możliwość dalszych działań wobec ZEA i innych sąsiadów oraz utrzymując presję wokół cieśniny Ormuz, którą Teheran chce uregulować prawnie.

Prezydent USA Donald Trump twierdzi jednak, że zawieszenie broni nadal obowiązuje, choć sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz pozostaje napięta i dochodzi tam do ograniczonej wymiany ognia.

W tle trwają jednak rozmowy dyplomatyczne, w tym spotkania amerykańskiego wiceprezydenta z przedstawicielami Kataru, co sugeruje próbę utrzymania kanałów negocjacyjnych mimo wzajemnych gróźb i ograniczonej wymiany ognia.

Mimo chaosu informacyjnego i napięć geopolitycznych ropa naftowa notuje dziś lekkie spadki, a Brent oscyluje w okolicach 100 USD za baryłkę.

Wstępny raport Uniwersytetu Michigan pokazał nieznaczne pogorszenie nastrojów amerykańskich konsumentów, ponieważ indeks sentymentu spadł do 48,2 punktu wobec oczekiwań na poziomie 49,5. Jednocześnie oczekiwania inflacyjne zarówno w krótkim, jak i długim terminie obniżyły się względem poprzednich odczytów, co sugeruje, że Amerykanie nie widzą obecnie narastającej presji cenowej.

Negatywne nastroje towarzyszyły dzisiejszej sesji w Europie, gdzie najważniejsze indeksy zakończyły handel na wyraźnych minusach. Brytyjski FTSE 100 spadł o 0,4%, francuski CAC 40 stracił ponad 1%, podobnie jak hiszpański IBEX 35, natomiast niemiecki DAX zanotował spadek o blisko 1,5%

Odmiennie wygląda rynek metali szlachetnych, gdzie złoto zyskało około 0,4% i przebiło poziom 4700 USD za uncję, a srebro wzrosło o 0,9% powyżej 80 USD za uncję, kontynuując trend silnego popytu na bezpieczne aktywa.