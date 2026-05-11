🌍 Geopolityka — Iran/Hormuz Trump odrzucił irańską odpowiedź na propozycję pokojową, nazywając ją wprost „TOTALLY UNACCEPTABLE" w poście na Truth Social. Iran przez Pakistan przekazał kontrpropozycję opartą na trójfazowym schemacie, który wymaga od USA — zanim w ogóle zaczną się rozmowy o broni jądrowej — zakończenia blokady morskiej, przywrócenia irańskiego eksportu ropy, zniesienia sankcji, uwolnienia zamrożonych aktywów, uznania irańskiej suwerenności nad Cieśniną Ormuz i traktowania zawieszenia broni w Libanie jako nieprzekraczalnej linii czerwonej. Waszyngton stoi na przeciwnym stanowisku: najpierw koncesje jądrowe, wszystko inne później.

Iran odrzucił reakcję Trumpa jako całkowicie nieistotną. Źródło cytowane przez powiązane z państwem media Tasnim stwierdziło, że niezadowolenie Trumpa jest „naturally better" — co sugeruje, że Teheran nie zamierza łagodzić swoich żądań pod wpływem publicznej presji. Irańskie media państwowe podkreśliły ponadto roszczenie do suwerenności nad Cieśniną Ormuz. Groźba całkowitego załamania rozmów znacznie wzrosła.

Izrael i USA eskalują retorykę wokół irańskiej infrastruktury jądrowej. Premier Netanyahu potwierdził, że usunięcie irańskiego materiału jądrowego pozostaje aktywnym priorytetem wojennym, a niepotwierdzone doniesienia wskazują, że Trump osobiście poinformował Netanyahu o zamiarze uderzenia w irańskie obiekty nuklearne. Żadne z tych twierdzeń nie zostało niezależnie zweryfikowane, ale ich cyrkulacja wzmacnia narrację o eskalacji konfliktu. 🏛️ Gospodarka globalna Chińskie dane inflacyjne z kwietnia zdecydowanie przebiły prognozy, kończąc 41-miesięczną deflację. PPI wzrósł o 2,8% r/r — najwyżej od lipca 2022 i wyraźnie powyżej konsensusu na poziomie 1,6% — podczas gdy CPI wyniósł 1,2% r/r wobec oczekiwanych 0,9%. Motorem są koszty energii wywołane wojną w Iranie: ceny ropy, gazu i metali nieżelaznych biją rekordy na chińskich rynkach hurtowych.

Inflacja kosztowa w Chinach to zła wiadomość dla PBOC i globalnych łańcuchów dostaw. Wskaźnik cen zakupu wzrósł o 3,5%, tworząc najszerszą lukę z cenami sprzedaży od sierpnia 2024 — marże producentów są kompresowane. To inflacja kosztowa, nie popytowa, co znacznie zawęża przestrzeń dla agresywnego luzowania monetarnego przez PBOC, na które liczyli inwestorzy. Jednocześnie podnosi globalne ryzyko stagflacji, skoro Chiny to największa fabryka świata.

PIMCO ocenia, że szok naftowy związany z Iranem wykluczył obniżki stóp Fed, a podwyżki są z powrotem na stole. Wyższe ceny ropy nakręcają inflację w USA, co utrwala restrykcyjną politykę monetarną. To ważny kontekst dla całości globalnej wyceny aktywów w tym tygodniu.

W tym tygodniu kluczowe dane makro z USA: inflacja CPI i sprzedaż detaliczna, plus szczyt Trump–Xi w Pekinie. Pekin potwierdził wizytę Trumpa w Chinach w dniach 13–15 maja na zaproszenie Xi Jinpinga. Spotkanie nabiera dodatkowego ciężaru wobec centralnej roli konfliktu irańskiego w globalnym ryzyku energetycznym. ⛽ Surowce — ropa i gaz Ceny ropy otworzyły tydzień wyraźnie wyżej w reakcji na dyplomatyczny impas USA–Iran. WTI rośnie o ponad 5%. Arabia Saudyjska (Aramco) ostrzegła, że nawet natychmiastowe otwarcie Ormuz zajęłoby miesiące, zanim rynki wróciłyby do normy — premia za ryzyko jest zatem strukturalna, nie chwilowa.

UK i Francja zwołują na wtorek spotkanie ministrów obrony 40 państw ws. przywrócenia żeglugi przez Ormuz. Francja wysłała lotniskowiec atomowy Charles de Gaulle, Wielka Brytania niszczyciela HMS Dragon. Iran ostrzegł, że każdy obcy okręt wojenny spotka się z „natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią". Macron zaznaczył, że Francja nigdy nie planowała operacji wewnątrz cieśniny i że misja byłaby koordynowana z Iranem — co rodzi pytania o rzeczywisty zakres i skuteczność planowanej misji. 🌏 Rynki azjatyckie Sesja azjatycka zakończyła się mieszanymi wynikami. Nikkei 225 zyskał ok. +0,9%; ASX 200 (-0,8%) pod presją globalnego ryzyka.

KOSPI to gwiazda sesji azjatyckiej — wzrost o ponad +4–5%, nowe historyczne szczyty. Siłą napędową jest sektor technologiczny (półprzewodniki: Samsung, SK Hynix). Korea Exchange uruchomiła sidecar (zatrzymanie handlu programowego na 5 minut) po wzroście kontraktów KOSPI 200 futures o 5%. Rewizje konsensusu EPS na 2026 rok osiągnęły +265% YTD dla całego rynku i +42% z wyłączeniem Samsunga i SK Hynix. 💱 Waluty (Forex) USD umocnił się na starcie tygodnia , wspierany przez wyższe ceny ropy i wzrost awersji do ryzyka po odrzuceniu irańskiej propozycji przez Trumpa. USDIDX (DXY) rośnie o ok. +0,25%, USDJPY zbliża się do 157. Wśród walut ryzykownych widoczne czerwone otwarcie: INR (-0,8%), THB (-0,8%), HUF (-0,8%), ILS (-0,5%).

CNY (juan) wyróżnił się pozytywnie na tle rynków wschodzących. Yuan zyskał nawet 0,2% wobec dolara, wspierany przez mocniejsze od oczekiwań dane handlowe i inflacyjne z Chin (eksport +14,1% w kwietniu). PBOC ustalił jednak fixing USD/CNY na 6,8467 wobec rynkowych szacunków 6,7988 — nieco słabszy niż oczekiwano, co sygnalizuje ostrożne zarządzanie kursem przez bank centralny. CHF najsilniejszy z G10, zyskując ok. +1,6% względem SEK. 🏢 Spółki Apollo Global Management rozważa sprzedaż funduszu kredytowego wart 3 mld USD (wg WSJ) pod presją rosnących niewypłacalności i żądań wykupów. To wczesny sygnał napięć w private credit — segmencie, który mocno urósł po 2022 roku i który jest wrażliwy na środowisko wyższych stóp oraz pogarszającą się jakość kredytową w warunkach stagflacyjnych.

Chińska sprzedaż samochodów spada siódmy miesiąc z rzędu, ale eksport EV gwałtownie rośnie. Wysokie koszty paliwa wywołane szokiem irańskim szkodzą popytowi wewnętrznemu na tradycyjne auta, jednocześnie napędzając globalny eksport chińskich pojazdów elektrycznych — BYD i inne marki korzystają z geopolitycznego przesunięcia preferencji zakupowych. 📅 Na co uważać dziś Główny czynnik ryzyka to dalszy rozwój dyplomacji USA–Iran — każdy sygnał eskalacji (np. potwierdzenie działań militarnych wobec obiektów jądrowych) może gwałtownie wywindować ropę i osłabić equity. Wtorek przyniesie spotkanie 40 ministrów obrony ws. Ormuz — warto śledzić komunikaty.

Dane CPI z USA i sprzedaż detaliczna w tym tygodniu zdeterminują narrację wokół Fed; PIMCO już sygnalizuje, że obniżki są wykluczone.

Szczyt Trump–Xi (13–15 maja) — potencjalny game changer dla handlu, sankcji i dynamiki irańskiej; rynki będą się pozycjonować z wyprzedzeniem.

Europejskie otwarcie prawdopodobnie pod presją: wyższe ceny energii, słabszy sentyment globalny, eskalacja geopolityczna — negatywny kontekst dla DAX, CAC i Euro Stoxx 50 (futures EU50 -0,51% ).

