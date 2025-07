Najlepszy kwartał pod względem przychodów z tradingu w historii Goldman Sachs 📊

W ramach otwarcia sezonu wynik贸w Goldman Sachs (GS.US) do艂膮czy艂 do grona du偶ych bank贸w, kt贸re zaprezentowa艂y swoje wyniki za 2Q25. Podobnie jak inne du偶e banki z USA z wysokim udzia艂em dzia艂alno艣ci bankowo艣ci inwestycyjnej r贸wnie偶 i Goldman Sachs zaraportowa艂 wysokie przychody dzi臋ki odbiciu na rynkach finansowych po kwietniowych wyprzeda偶ach.聽

Sp贸艂ka zaraportowa艂a 14,58 mld $ przychod贸w netto, co oznacza 15% wzrost w uj臋ciu r/r. Cho膰 warto艣膰 ta jest ni偶sza ni偶 w poprzednim kwartale, tak jest wyra藕nie wy偶sza od szacunk贸w zak艂adaj膮cych 13,53 mld $. Najmocniejsz膮 dynamik膮 wyr贸偶ni艂 si臋 segment przychod贸w z handlu akcjami, kt贸ry wzr贸s艂 o 23% w uj臋ciu r/r i wzr贸s艂 do 4,3 mld $. Tym samym jest to najlepszy wynik w historii sp贸艂ki z tego segmentu. W du偶ej mierze wyniki te nap臋dzane by艂y 45% wzrostem w uj臋ciu r/r przychod贸w z po艣rednictwa.聽

Przychody Goldman Sachs z handlu akcjami. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a tak偶e wy偶sz膮 od oczekiwa艅 efektywno艣膰 kosztow膮, kt贸ra objawi艂a si臋 ni偶szym wsp贸艂czynnikiem efektywno艣ci (procentowego udzia艂u koszt贸w w przychodach) od oczekiwa艅, kt贸ry wyni贸s艂 63,4% (prognozy: 64,8%).聽

Odbi艂o si臋 to na wy偶szym zysku netto na akcj臋, kt贸ry wyni贸s艂 10,91 $ (wobec 8,62 $ rok wcze艣niej).聽

Mimo solidnych wynik贸w Goldman Sachs (podobnie jak JP Morgan Chase) traci dzi艣 na gie艂dzie, spadaj膮c ok. -0,5%. Wyniki pozostaj膮 neutralnie przyj臋te przez rynek, a perspektywy umocnienia si臋 trend贸w wynikowych raczej przynios膮 d艂ugoterminowy potencja艂 umocnienia si臋 banku, ni偶 kr贸tkoterminowe odbicie.聽

WYNIKI ZA 2Q25:

Przychody:

Przychody netto: 14,58 mld (+15% r/r); szacunki: 13,53 mld $聽

Przychody z handlu i sprzeda偶y FICC: 3,47 mld $; szacunki: 3,26 mld $

Przychody z handlu i sprzeda偶y akcji: 4,30 mld $ ; szacunki: 3,72 mld $ 聽 Przychody netto z Global Banking & Markets : 10,12 mld $ (+24% r/r); szacunki: 9,03 mld Przychody z bankowo艣ci inwestycyjnej: 2,19mld (+27% r/r); szacunki: 1,8 mld聽 Przychody z doradztwa: 1,17mld (+71% r/r); szacunki: 852,7 mln Przychody z emisji akcji : 428mln (+1,2% r/r); szacunki: 384,8 mln Przychody z emisji d艂ugu : 589mln (-5,3% r/r); szacunki: 592,5 mln $

Przychody odsetkowe netto: 3,10 mld $; szacunki: 2,43 mld $

Zyski i wska藕niki Rentowno艣ci:

EPS (zysk na akcj臋): 10,91 $ (wobec 8,62 $ r/r)

Skorygowany EPS: 10,91 $; szacunki: 9,77 $

ROE (zwrot z kapita艂u w艂asnego): +12,8%; szacunki: +11,3%

Wsp贸艂czynnik efektywno艣ci: 63,4%; szacunki: 64,8%

Koszty i Straty:

Strata przed opodatkowaniem Platform Solutions: 57 mln $; szacunki: 85,6 mln $ straty

Rezerwa na straty kredytowe: 384 mln $ (+36% r/r)

Ca艂kowite koszty operacyjne: 9,24 mld $ (+8,3% r/r)

Bilans: