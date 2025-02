Największe Koncerny Naftowe Prezentują Mieszane Wyniki za IV Kwartał 2024

Chevron Corporation (CVX.US) i Exxon Mobil Corporation (XOM.US) opublikowały raporty finansowe za IV kwartał 2024, pokazując odporność branży w obliczu niższych cen ropy i zmniejszonych marż rafineryjnych. Podczas gdy Exxon przekroczył oczekiwania analityków, Chevron nie sprostał prognozom, jednak podniósł dywidendę, obiecując większy wzrost wolnych przepływów pieniężnych.

Wyniki Chevron za IV kwartał 2024:

Przychody: 52,23 mld USD wobec oczekiwanych 45,77 mld USD

Zysk na akcję: 2,06 USD wobec oczekiwanych 2,11 USD (-40,3% r/r)

Zysk z segmentu wydobywczego: 4,30 mld USD (+170% r/r)

Segment rafineryjny: -248 mln USD wobec +1,15 mld USD r/r

Produkcja: 3.350 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (-1,2% r/r)

Zyski vs Prognozy. Źródło: Bloomberg

Wyniki Segmentów:

Wydobycie w USA: 1,42 mld USD wobec -1,35 mld USD r/r

Wydobycie międzynarodowe: 2,88 mld USD (-1,7% r/r)

Rafineria międzynarodowa: 100 mln USD (-85% r/r)

Perspektywy Finansowe na 2025:

Dodatkowe 10 mld USD wzrostu wolnych przepływów pieniężnych do 2026

Zmniejszone nakłady inwestycyjne w porównaniu z 2024

Kwartalna dywidenda zwiększona o 5% do 1,71 USD na akcję

Cel redukcji kosztów strukturalnych o 2-3 mld USD do 2026

Istotne Wydarzenia:

Projekt Tengiz zwiększa produkcję do 1 mln baryłek dziennie, osiągając kluczowy kamień milowy

Fuzja z Hess pod znakiem zapytania w związku z roszczeniem arbitrażowym Exxon dotyczącym aktywów w Gujanie

Strategiczna zmiana w Basenie Permskim skupiająca się na efektywności zamiast wzroście

Pomyślne zakończenie sprzedaży strategicznych aktywów w Kanadzie, Republice Konga i na Alasce

IV kwartał obejmował 715 mln USD kosztów odpraw i 400 mln USD odpisów z tytułu utraty wartości

Kontekst Rynkowy:

Akcje wzrosły prawie o 8% od początku roku (spadek o 2% przed otwarciem rynku), przewyższając wyniki konkurenta Exxon

Średnia cena ropy Brent w IV kwartale wyniosła 74 USD za baryłkę, spadek o 11% r/r

Wygenerowano 4,4 mld USD wolnych przepływów pieniężnych, poniżej 7,5 mld USD wypłat dla akcjonariuszy

Pierwsza redukcja nakładów inwestycyjnych od pandemii sygnalizuje zmianę strategiczną

Spółka utrzymuje konserwatywne podejście finansowe pomimo wymagającego otoczenia

Komentarz CEO: Mike Wirth podkreślił, że rok 2024 był "rekordowym rokiem" z "rekordową produkcją, rekordowymi wypłatami dla akcjonariuszy", zauważając jednocześnie, że "wzrost bez generowania wolnych przepływów pieniężnych to to, co wprowadziło branżę w kłopoty dekadę temu."

Wyniki Exxon Mobil za IV kwartał 2024:

Przychody: 83,43 mld USD wobec oczekiwanych 83,71 mld USD

Skorygowany zysk na akcję: 1,67 USD wobec oczekiwanych 1,55 USD (-13% r/r)

Skorygowany zysk netto z segmentu wydobywczego: 6,28 mld USD

Skorygowany zysk netto z produktów chemicznych: 215 mln USD

Zyski vs Prognozy. Źródło: Bloomberg

Wyniki Segmentów:

Segment wydobywczy: Silne wyniki z wysokomarżowym wzrostem produkcji

Produkty chemiczne: 215 mln USD, znacznie poniżej szacowanych 562,5 mln USD

Produkty specjalistyczne: 759 mln USD, zgodnie z oczekiwaniami

Przerób rafineryjny: 4.030 tys. baryłek dziennie

Perspektywy Finansowe na 2025:

Nakłady inwestycyjne netto: 27-29 mld USD

Cel skumulowanych oszczędności 18 mld USD do 2030

Program wykupu akcji własnych o wartości 20 mld USD rocznie do 2026

Plany wzrostu zysków o 20 mld USD i przepływów pieniężnych o 30 mld USD do 2030

Istotne Wydarzenia:

Pomyślne zakończenie przejęcia Pioneer Natural Resources za 60 mld USD

Ogłoszenie dywidendy na I kwartał 2025 w wysokości 0,99 USD na akcję

Nakłady inwestycyjne zgodne z całoroczną prognozą na poziomie 27,6 mld USD

Osiągnięcie rekordowych 36 mld USD wypłat dla akcjonariuszy w 2024

Wykazano 700 mln USD korzystnych jednorazowych pozycji, których nie przewiduje się w I kwartale

Kontekst Rynkowy:

Roczny zysk w wysokości 33,7 mld USD stanowi trzeci najwyższy wynik roczny w ciągu dekady

Spółka znajduje się wśród sześciu firm z S&P 500 pod względem wypłat dla akcjonariuszy

Transformacja struktury kosztów zwiększająca potencjał zysków w całym portfolio

Chevron i Exxon (Interwał D1)

Akcje Chevron spadają o 2% przed otwarciem rynku, podczas gdy Exxon zyskuje 0,5%. Mimo to, Chevron nadal przewyższa wyniki Exxon od początku roku. Źródło: xStation