Największy koncern zbrojeniowy w USA pokazał wyniki 📈Akcje RTX Corp reagują

Największy amerykański koncern obronny RTX Corp (RTX.US; dawniej Raytheon Corp.) dowiózł lepsze od oczekiwań wyniki za 4Q 2025 i potwierdził, że momentum przenosi się na 2026. Sprzedaż i zysk na akcję przebiły konsensus Wall Street i potwierdziły wzrostowe momentum w branży obronnej. Największym, przyszłym katalizatorem wzrostu spółki wydaje się program 'Golden Dome', ale niepewność związana z jego realizacją (konflikt z Kanadą, rozmowy z Grenlandią) mogą nieco 'odkładać' ew. premię w wycenie, związaną z czerpaniem zysków z jego realizacji. Firma została też ostatnio 'wyróżniona' przez Trumpa, który określił ją jako najbardziej niechętnie dostosowującą się do nowych wytycznych Białego Domu, który stwarza presję na koncernach obronnych, 'nakazując' im większe inwestycje w fabryki i jak najszybszy wzrost mocy produkcyjnych. Wyniki RTX za IV kw. 2025 Przychody 24,2 mld USD , czyli +12% r/r i wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (~22,7 mld USD). Adjusted EPS 1,55 USD , powyżej konsensusu (ok. 1,47 USD). Wzrost EPS r/r wyniósł 1% , zatem kwartał był bardziej „wolumenowy” niż marżowy. Free Cash Flow 3,2 mld USD , Operating Cash Flow 4,2 mld USD to jedne z najmocniejszych punktów raportu.

Co ważne, wszystkie kluczowe segmenty dołożyły się do wyniku: Collins Aerospace Pratt & Whitney Raytheon

Zysk na akcję GAAP (1,19 USD) był obciążony księgowością przejęć i restrukturyzacją. Aktualnie to kalendarz zamówień (b acklog) pozostaje filarem narracji: 268 mld USD portfela zamówień, w tym 161 mld USD komercyjnie i 107 mld USD bezpośrednio w obronności . Cały 2025 przyniósł firmie. Mocny wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) p okazuje, że RTX wychodzi z fazy „operacyjnych porządków” po poprzednich latach. Sprzedaż 88,6 mld USD (+10% r/r). Adjusted EPS 6,29 USD (+10% r/r). FCF 7,9 mld USD , wzrost o 3,4 mld USD r/r .

Prognoza na rok 2026 wydaje się spokojna, ale bardzo wiarygodna, z potencjałem do jej ew. podniesienia: Sprzedaż 92-93 mld USD ( wzrost organiczny 5 do 6%) Skorygowany EPS 6,60–6,80 USD i FCF 8,25–8,75 mld USD .

Rozjazd między dynamiką przychodów (+12%) a EPS (+1%) w 4Q sugeruje presję kosztową lub inwestycje w moce. Rynek w 2026 będzie bardzo uważnie patrzył na dźwignię operacyjną. W każdym razie RTX wchodzi w 2026 z momentum, dużym backlogiem i coraz lepszym cash flow, ale historia na kolejne kwartały będzie się rozgrywać na polu marż i egzekucji, nie samych zamówień. Źródło: xStation5

