Największy tygodniowy spadek złota od listopada. Co dalej?

Złoto ma za sobą najgorszy tydzień od drugiego tygodnia listopada. Wtedy straty sięgnęły ok, 4,5%, natomiast obecnie spadek tygodniowy wynosi ok. 3%. Choć spadek złota w tym tygodniu nie jest największy wśród całego rynku surowców, to jednak warto zauważyć, że dawno nie obserwowaliśmy tak silnych ruchów na tym rynku. Spadek ten oczywiście poddaje pod wątpliwość dalszy wzrost cen na tym rynku i prognozy, które ukazywały się w ostatnim czasie, wskazujące nie tylko na poziom 3000 USD za uncję, ale nawet 3100-3300 USD za uncję. Co dzieje się na rynku złota?

Choć złoto nie jest najsłabszym rynkiem w tym tygodniu, to warto zauważyć, że znacznie zmniejszony został wzrost z tego roku, co powoduje, że wzrost tegoroczny nie jest już dwucyfrowy. Źródło: XTB

Wzrost cen złota w ostatnich tygodniach napędzany był niepewnością geopolityczną i obawami, iż złoto zostanie objęte cłami importowymi w USA. To wywołało mocny wzrost cen w USA i chęć sprowadzenia dużej ilości złota przed ewentualnymi handlowymi restrykcjami. W USA pojawiły się również spekulacje na temat tego, że rząd mógłby się zdecydować na rewaluacje swoich rezerw złota. Warto podkreślić, że złoto w rezerwach jest obecnie wyceniane po cenie 42 USD za uncję, ceny z 1973 roku. Oznacza to, że 8133 tony złota w USA na bilansie są warte zaledwie 11 miliardów dolarów. W przypadku podniesienia wartości rynkowej byłoby to 760 miliardów dolarów. Rząd teoretycznie mógłby zdecydować się na to, aby poprawić swój bilans, sprzedając część złota.

Warto wspomnieć, że wzrost cen złota napędzany był w ostatnich latach również przez same banki centralne. Choć Fed pozostaje poza rynkiem, to inne banki centralne skupują złoto w ostatnich latach. Przez 3 ostatnie lata banki zakupiły ponad 1000 ton złota rocznie, co stanowi ok. 1/4 światowego popytu i ponad 1/4 światowej rocznej produkcji złota.

Złoto w ostatnich tygodniach napędzane również było poprzez znaczny wzrost ilości złota w funduszach typu ETF. W bardzo krótkim czasie przybyło ponad 1 milion uncji złota.

Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Co stoi za wyprzedażą złota?

Wraz z mocną wyprzedażą na Wall Street i rebilansowaniem portfeli na koniec miesiąca pojawił się popyt na płynność, a jednocześnie popyt na gotówkę. Złoto jest jednym z bardziej płynnych aktywów pod względem finansowym, choć bardzo rzadko zmienia swoje fizyczne położenie (ostatnim wyjątkiem było sprowadzanie złota z Londynu do Nowego Jorku w obawie o cła). Fundusze lub innego rodzaju inwestorzy mogli zostać zmuszeni do zamknięcia pewnych pozycji po ostatnich spadkach na giełdzie i pokrycia swoich pozycji - stąd spadki cen na rynku złota. Podobna sytuacja miała miejsce np. w 2020 roku. Niemniej, śledząc wykres z ostatnich miesięcy widzimy, że wielokrotnie podczas wyprzedaży na Wall Street miała miejsce również wyprzedaż na rynku złota. Złoto jest handlowane w różny sposób na giełdzie - m.in. poprzez fundusze ETF, która najprawdopodobniej będą zmuszone do tego, aby nieco sprzedaż swojego złota w najbliższym czasie. Niemniej nie wydaje się, aby ostatnia wyprzedaż sugerowała zmianę trendu. Na rynku w dalszym ciągu mamy wiele czynników niepewności - potencjalne cła, wojna na Ukrainie czy wciąż nierozwiązana sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie nieco niższe ceny w niedługim czasie potencjalnie mogą zachęcić spóźnialskich lub tych samych inwestorów do ponownego wejścia w pozycje.

W ostatnim czasie widać było zmniejszającą się ilość kupujących złoto na kontraktach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Złoto przekroczyło ważne wsparcie w postaci 2850 USD za uncję oraz średnią 25 okresową. Teoretycznie w okolicach 2810 USD mamy wsparcie związane z zakresem poprzedniej dużej korekty na rynku, która miała miejsce w grudniu 2024 roku. Z kolei przy poziomie 2700 USD wypada zakres dużej korekty z listopada. W tym miejscu mamy również linię trendu wzrostowego wyznaczonego po dołkach z ostatnich miesięcy. Źródło: xStation5