Podsumowane dnia: Wall Street i dolar zyskują mimo słabych danych z rynku pracy

- Kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie notują wzrosty, mimo alarmująco wysokiej rewizji w dół danych z rynku pracy, które wg. BLS w roku 2024 do marca 2025 wskazały -911 tys. etatów wobec niespełna 700 tys. prognoz i prawie 820 tys. poprzednio (co jest największą korektą w historii tego wskaźnika).
- Kontrakt US30 notuje prawie 0,4% wzrost, a US100 rośnie o 0,2%. Indeks S&P 500 również zyskał, dzięki optymizmowi inwestorów co do możliwej obniżki stóp procentowych przez Fed. Rynek czeka na wyniki Oracle (ORCL.US), które poznamy po sesji w USA; akcje firmy nieznacznie rosną.
- Drastyczna rewizja danych w BLS pogłębia obawy o kondycję rynku pracy i zwiększa prawdopodobieństwo zdecydowanej reakcji Fedu w postaci obniżek stóp procentowych. Na rynku pojawiają się pierwsze głośne głosy mówiące o recesji.
- Drugorzędne dane z gospodarki USA były dużo bardziej optymistyczne. Sprzedaż porównywalna w domach towarowych (US Redbook) wzrosłą w lipcu o 6,6% r/r, a sentyment małych firm wg. Indeksu NFIB istotnie poprawił się, osiągając 100.8 vs 100.5 prognoz. Takie dane nieco ‘przeczną’ recesyjnej narracji, którą rysuje nam rynek pracy.
- Fitch Ratings prognozuje dwie obniżki stóp w USA, w tym roku (wrzesień i grudzień) i trzy obniżki w roku 2026. Agencja podniosła nieco prognozę dla globalnego wzrostu PKB, ale wskazała, że ryzyko spowolnienia akumuluje się w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony analitycy Citi wskazali, że cięcia stóp Fed we wrześniu nie są pewne, a dane wskazują na wzrost konsumpcji w USA
- Akcjom amerykańskim przewodzą dziś wzrosty w sektorze technologicznym. Alphabet i Meta Platforms notują ponad 1,5% wzrost. Z drugiej strony Apple traci ponad 0,5%, po kluczowych informacjach, jakie inwestorzy otrzymali podczas Apple Event - uznając je, z debiutem iPhone 17 włącznie prawdopodobnie za niewystarczająco optymistyczne
- Akcje europejskie zanotowały wzrosty, wspierane przez poprawę nastrojów po słabszym niż oczekiwano raporcie o zatrudnieniu w USA, który zwiększył oczekiwania co do bardziej agresywnych cięć stóp. Indeksy takie jak EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE i NEXT BIOTECH odnotowały wzrosty w przedziale 0,3–0,8%.
- Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powróciły negatywne nastroje – indeks WIG20 zakończył dzień zniżką o około 0,9%, co wskazuje na osłabienie największych spółek.
- Rynek surowców odznacza się mieszanymi ruchami: złoto kontynuuje rajd i znów zbliża się do rekordowego poziomu około 3 660 USD, kontynuując imponujące wzrosty spowodowane głównie obawami o deficyty budżetowe oraz inflacje. Wzrosło również Kakao, o półtora procent. Odbicie jest jednak dość anemiczne i przychodzi po tym jak ceny kontraktów spadły do 10-miesięcznych minimów.
- Pozostałe surowce, głównie ropa naftowa i metale przemysłowe, notują dzisiaj umiarkowane spadki, częściowo na fali raportu STEO.
- Na rynku kryptowalut utrzymuje się wyraźna przewaga kupujących, większość największych tokenów notuje wzrosty. Bitcoin odbił się powyżej 60 tys. USD i utrzymuje stabilne wzrosty, podczas gdy Ethereum zyskało dzięki oczekiwaniom na dalsze zmiany w polityce Fed, które sprzyjają aktywom ryzykownym.
