Ropa i gaz nieznacznie tracą po raporcie STEO

Wrześniowa edycja raportu STEO (Short-Term Energy Outlook) zwraca uwagę na spadek cen ropy, większe zapasy i rosnącą aktywność OPEC+, a także na przeciwny trend w gazie ziemnym, gdzie oczekiwane są wyższe ceny z powodu ograniczonej podaży wobec rosnącego eksportu LNG. Jednocześnie raport sygnalizuje wyraźne wsparcie dla konsumentów dzięki niższym cenom benzyny, ale także trwałą transformację w kierunku energii odnawialnej.
Produkcja energii elektrycznej w USA ma wzrosnąć o 2,3% w 2025 roku i o 3,0% w 2026 roku. Głównym źródłem przyrostu jest fotowoltaika, której rosnący udział w miksie energetycznym odzwierciedla trwały trend transformacji energetycznej. W perspektywie najbliższych lat będzie to czynnik ograniczający emisje i redukujący zależność od paliw kopalnych.
Ropa naftowa i benzyna
Prognozy wskazują na spadek ceny Brent z około 68 USD/b w sierpniu do 59 USD/b w IV kwartale 2025, a następnie do 50 USD/b na początku 2026 roku. Średnia cena ropy w 2026 ma wynieść 51 USD/b. Głównym czynnikiem są zwiększone zapasy na rynkach wynikające z podwyższenia produkcji przez OPEC+ o 2 mln baryłek dziennie w okresie 3Q25–1Q26. Dopiero w dalszej części 2026 roku możliwe jest ograniczenie podaży.
Średnia cena benzyny w USA w 2025 roku ma wynieść 3,10 USD/gal, a w 2026 spaść do około 2,90 USD/gal. Wyjątkiem pozostanie region West Coast, gdzie ceny utrzymają się powyżej 3 USD/gal. Spadek cen oznacza, że udział wydatków na paliwo w dochodzie osobistym obniży się poniżej 2%, co będzie najniższym poziomem od co najmniej 2005 roku (z wyłączeniem pandemicznego 2020). To wsparcie dla siły nabywczej gospodarstw domowych i czynnik prokonsumpcyjny.
Produkcja ropy w USA w 2026 roku ma spaść o około 1%, podczas gdy wydobycie gazu ziemnego utrzyma się na stabilnym poziomie. Zmiana relacji cen surowców sprzyja przesuwaniu aktywności wiertniczej w stronę obszarów bogatych w gaz, co pokazuje ewolucję strategii sektora upstream.
OIL.WTI (D1)
Źródło: Xstation
Na wykresie kurs pozostaje w szerokim trendzie spadkowym, a notowania poruszają się w kanale zniżkującym wyznaczonym czerwonymi liniami. Obecnie cena odbija od strefy wsparcia w rejonie 60–61 USD. Jednak dopóki nie dojdzie do wybicia powyżej 61,8 FIBO, presja podażowa utrzymuje przewagę, a dopiero trwałe przełamanie tego poziomu otworzyłoby drogę do 70–72 USD. Spadek poniżej 60 USD zwiększałby ryzyko pogłębienia ruchu w stronę 57 USD, a w dalszej perspektywie nawet 52 USD.
Gaz ziemny
Prognozy zakładają wzrost cen Henry Hub z 2,91 USD za Brytyjską jednostkę grzewczą a w sierpniu do 3,70 USD za Brytyjską jednostkę grzewczą w IV kwartale 2025 i około 4,30 USD za Brytyjską jednostkę grzewczą w 2026 roku. Przyczyną są ograniczenia produkcyjne w USA przy jednoczesnym rosnącym eksporcie LNG. W rezultacie gaz staje się relatywnie droższym surowcem, co zwiększa koszty dla przemysłu i energetyki.
NATGAS (D1)
Źródło: Xstation
Na wykresie widoczny jest klin zniżkujący, w którym kurs od początku 2025 r. porusza się w trendzie spadkowym. Obecnie cena odbija od silnego wsparcia przy 61,8 FIBO, jednak dopóki notowania pozostają poniżej strefy 3,25–3,30 USD (50% FIBO i linia trendu spadkowego), przewagę mają sprzedający – dopiero wybicie powyżej tego poziomu otworzyłoby drogę do testu 3,63 USD i potencjalnie 4,20–4,75 USD, natomiast powrót poniżej 2,85 USD zwiększa ryzyko dalszego spadku w okolice 2,30 USD.
