Narracja Powella skontrowana❗️USD odbija po komentarzach prezesa Fed St. Louis 💸

Dolar odzyskuje zachwiane przez słabszy od oczekiwań raport CPI wsparcie po jastrzębich komentarzach Alberto Musalema z Fed St. Louis, który odniósł się do głównej dezinflacyjnej tezy prezesa Fed.

Wypowiedz Musalema ma czysto jastrzębi charakter i bezpośrednio wspiera pauzę w dalszych obniżkach stóp procentowych w USA. Zdaniem prezesa Fed St. Louis gospodarka USA może rozpędzić się w 2026 roku powyżej oczekiwań, a inflacja bliżej 3 niż 2% wskazuje na bardziej uciążliwe od oczekiwań ryzyko po stronie cen.

Co istotnie, Musalem podkreślił, że Fed nie powinien bazować swoich decyzji na oczekiwaniach względem produktywności gospodarki USA. Pogląd ten stoi w bezpośredniej kontrze do narracji Jerome’a Powella – prezes Fed starał się osiągnąć konsensus wokół ostatnich obniżek stóp procentowych właśnie na bazie argumentu, że wzrost produktywności dzięki AI pozwoli na spadek kosztów dla firm, a tym samym mniejszą presję cenową. Musalem odniósł się również do poruszanej przez Trumpa kwestii przystępności cenowej rynku nieruchomości, podkreślając, że wysokie ceny mieszkań to problem wynikający z wielu czynników wykraczających poza poziom stóp procentowych.

Dolar wraca do ofensywy, umacniając się względem wszystkich walut G10. Największej presji doświadcza obciążony dodatkowo krajową polityką jen (USDJPY: +0,7%) oraz frank (USDCHF: +0,5%).

Od początku wywiadu Musalema, EURUSD stracił ok. 0,2%, nurkując poniżej 30-okresowej średniej wykładniczej (EMA30; jasny fiolet) oraz kluczowego wsparcia przy 1.16500. Źródło: xStation5