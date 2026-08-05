Nasdaq 100 odbija, a wyniki spółek i niższe rentowności przywracają apetyt na ryzyko - 4 ciekawe wykresy 📈

Indeks Nasdaq 100 zanotował silne odbicie po wejściu w obszar korekty pod koniec lipca. Technologiczny indeks spadł z rekordowego poziomu 30 740 pkt, osiągniętego 2 czerwca, do 27 257 pkt 29 lipca, a następnie odbił do niemal 30 000 pkt do 5 sierpnia. Ożywienie nastąpiło po spadku o 11,3% od historycznego maksimum, który ograniczył rozciągnięte wyceny i zredukował część nadmiernego pozycjonowania nagromadzonego w spółkach związanych ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami.

Skala spadku Nasdaq 100

Mocne wyniki i podwyższone prognozy firm takich jak Palantir, Amazon oraz najwięksi dostawcy usług chmurowych uspokoiły inwestorów, pokazując, że wydatki na AI nadal przekładają się na wyższe przychody, popyt na usługi chmurowe i rozwój centrów danych. Mocne perspektywy Palantira oraz poprawa popytu wynikającego z projektów centrów danych pomogły również rozszerzyć skalę odbicia poza tradycyjne spółki półprzewodnikowe. Wyniki związane z AI oraz lepsze prognozy przedsiębiorstw należały do głównych czynników wspierających ostatnie ożywienie w sektorze technologicznym.

Koncentracja sektora technologicznego i półprzewodników

Spółki technologiczne odpowiadają za około 58,3% łącznej kapitalizacji rynkowej indeksu Nasdaq 100, co podkreśla jego dużą wrażliwość na zmiany oczekiwań dotyczących gospodarki cyfrowej i sztucznej inteligencji. Same spółki półprzewodnikowe stanowią około 30,2% całkowitej kapitalizacji.

Udział półprzewodników wzrósł w czerwcu do niemal 34%, po czym podczas lipcowej korekty spadł poniżej 29%. Z jednej strony widzimy niewielką dystrybucje, co powinno być pozytywnym sygnałem. Jednak z drugiej strony nadal wysoki udział spółek półprzewodnikowych pokazuje jak wrażliwy na ten sektor jest cały indeks. Taka koncentracja pomaga wyjaśnić dynamikę ruchów indeksu: poprawa oczekiwań wobec infrastruktury AI może szybko podnosić Nasdaq 100, ale rozczarowujący popyt na półprzewodniki lub słabszy zwrot z inwestycji w sztuczną inteligencję może wywołać równie silną reakcję spadkową.

Oferty pracy związane z AI na amerykańskim rynku pracy

Wysoki popyt na AI nadal sie utrzymuje również poza rynkami finansowymi. Stanowiska związane z AI odpowiadały w czerwcu 2026 roku za około 5,9% wszystkich ofert pracy w USA, wobec 4,4% na początku roku, 2,7% w styczniu 2025 roku oraz około 1,9% na początku 2020 roku.

Trend ten sugeruje, że przedsiębiorstwa wychodzą poza etap eksperymentalnych projektów AI i coraz częściej zatrudniają pracowników do tworzenia, wdrażania oraz obsługi produktów i procesów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Szerokość rynku Nasdaq 100

Do 4 sierpnia około 69% spółek z Nasdaq 100 znajdowało się powyżej swoich 200-dniowych średnich kroczących, wobec 58% w ostatnim dołku. Jednocześnie odsetek spółek notowanych powyżej 50-dniowych średnich kroczących wzrósł z 39% 23 lipca do 58%.

Poprawa ta wskazuje, że odbicie nie jest napędzane wyłącznie przez kilka największych spółek technologicznych. Udział we wzrostach ma część indeksu, co zwiększa trwałość ruchu. Nadal jednak 42% komponentów indeksu pozostaje poniżej swoich 50-dniowych średnich, co sugeruje, że warunki krótkoterminowe poprawiły się, ale nie są jeszcze jednolicie wzrostowe.

Sezon wyników za drugi kwartał jest dotychczas wyjątkowo mocny, ale również oczekiwania inwestorów pozostają niezwykle wysokie. Spółki mogą publikować mocny wzrost, a mimo to notować spadki kursów, jeśli prognozy, marże lub zwroty z wydatków na AI nie przewyższą optymistycznych oczekiwań.