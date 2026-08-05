Poranna odprawa (05.08.2026)

Iran poinformował, że porozumienie z Omanem dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz może zostać opóźnione, dopóki utrzymują się groźby ze strony USA. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na środowe ogłoszenie porozumienia. Rynki nadal oczekują osiągnięcia przynajmniej tymczasowego porozumienia.

Z kolei Donald Trump stwierdził, że negocjacje przebiegają pomyślnie i cieśnina Ormuz powinna zostać wkrótce ponownie otwarta. Jednocześnie ostrzegł Iran przed zdecydowaną odpowiedzią militarną w przypadku niepowodzenia rozmów.

Według doniesień USA, Iran i Oman są blisko zawarcia 60-dniowego porozumienia obejmującego ruch w cieśninie Ormuz oraz wznowienie zawieszenia broni. Iran miałby uzyskać większą kontrolę nad żeglugą niż przed wybuchem konfliktu, natomiast Oman pełniłby rolę operacyjną.

Według anonimowego izraelskiego urzędnika Donald Trump dąży do zawarcia porozumienia z Iranem „za wszelką cenę”. Sugestia ta wskazuje na obawy, że Waszyngton może zaakceptować warunki korzystne dla Teheranu, aby szybko zakończyć konflikt.

Ceny ropy kontynuują spadki, OIL traci dzisiaj 0,10% do 78,30 USD a OIL.WTI 0,30% do 74,90 USD. Mniejsze ryzyko zakłóceń dostaw energii obniżyło również krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne. Notowania pozostają jednak podatne na ewentualne opóźnienia lub ponowne napięcia.

Złoto zyskuje 1,90% do 4190 USD za uncję, ponieważ niższe ceny ropy ograniczyły obawy inflacyjne oraz oczekiwania dotyczące dalszego zacieśniania polityki Fed. Lepsze perspektywy dla rynku energii mogą prowadzić do spadku rentowności obligacji i osłabienia dolara, co sprzyja metalom szlachetnym.

Stopa bezrobocia w Nowej Zelandii wzrosła do najwyższego poziomu od 11 lat, wywierając presję na dolara nowozelandzkiego. Pozostałe elementy raportu były jednak mniej negatywne – zatrudnienie wzrosło nieznacznie bardziej od oczekiwań. Dane wskazują mimo wszystko na rosnącą nadwyżkę podaży pracy, co może częściowo ograniczać obawy inflacyjne RBNZ.

Czerwcowa podwyżka stóp procentowych do 1% została przyjęta stosunkiem głosów 7:1. Członkowie Rady BOJ uznali, że ryzyko wzrostu inflacji przewyższa negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na wzrost gospodarczy. Decyzję wspierały silny wzrost płac, rosnące oczekiwania inflacyjne oraz szybkie przenoszenie wzrostu cen ropy na gospodarkę. BOJ utrzymał również plan wstrzymania dalszego ograniczania skupu obligacji JGB od kwietnia 2027 roku.

Prezes oddziału Fed z Kansas City Jeff Schmid stwierdził, że inflacja nadal pozostaje zbyt wysoka, a polityka pieniężna powinna być bardziej restrykcyjna. Dodał również, że inwestycje związane ze sztuczną inteligencją zwiększają presję cenową.

Wskaźnik PMI dla chińskiego sektora usług RatingDog spadł w lipcu do 50,4 pkt z 54,1 pkt, wyraźnie poniżej oczekiwań.

Australijski wskaźnik PMI dla sektora usług wzrósł w lipcu do 53,6 pkt, osiągając najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Nowe zamówienia ponownie zaczęły rosnąć, zatrudnienie zwiększyło się, a nastroje przedsiębiorców poprawiły się.

AMD przewyższyło oczekiwania analityków zarówno pod względem zysku, przychodów, jak i wyniku operacyjnego. Prognoza przychodów na trzeci kwartał również okazała się lepsza od konsensusu, sygnalizując utrzymującą się wysoką dynamikę popytu. To nie wystarczyło by utrzymać stysfakcję inwestorów, akcje spółki traciły 8,80% w notowaniach po zamknięciu sesji.