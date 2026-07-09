Nasdaq odbija 1% 📈 Akcje SK Hynix rosną 8% - rekord Alibaby na Nasdaq zagrożony?

Mimo niedawnej korekty w sektorze półprzewodników globalni inwestorzy nie tracą apetytu na spółki związane ze sztuczną inteligencją - kontrakt na Nasdaq 100 rośnie prawie 1%, a spadek cen ropy z okolic 81 USD do niespełna 78 USD dał inwestorom nieco ulgi, mimo niepewności związanej z Bliskim Wschodem. Według Bloomberga popyt na ofertę amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) SK hynix przekroczył liczbę oferowanych akcji ponad siedmiokrotnie. Jeżeli wycena zostanie ustalona w pobliżu obecnej ceny giełdowej, będzie to druga największa oferta zagranicznej spółki w historii amerykańskiego rynku kapitałowego.

Najważniejsze informacje

Popyt na ofertę ADR SK hynix przekroczył podaż ponad siedmiokrotnie, a wartość złożonych zapisów sięgnęła około 171,5 mld USD.

Spółka może pozyskać około 24,5 mld USD, co uczyniłoby ofertę drugą największą w historii zagranicznych debiutów w USA po Alibaba.

Mimo ponad 30-procentowej korekty kursu od historycznych szczytów inwestorzy instytucjonalni nadal agresywnie kupują ekspozycję na rynek pamięci AI.

Gigantyczny popyt mimo mocnej przeceny akcji

SK hynix przeprowadza ofertę w momencie, gdy sentyment wobec sektora półprzewodników wyraźnie się pogorszył. Akcje spółki spadły o około 30,5% od historycznego maksimum osiągniętego pod koniec czerwca, a podobną korektę przeżył również amerykański Micron Technology. Część inwestorów zaczęła obawiać się, że hossa związana ze sztuczną inteligencją była zbyt dynamiczna.

Dane Bloomberga pokazują jednak zupełnie inny obraz. Oferta obejmująca 177,9 mln kwitów ADR przyciągnęła zapisy o wartości około 171,5 mld USD, co oznacza ponad siedmiokrotne przekroczenie liczby oferowanych papierów.

To sugeruje, że największe fundusze nie potraktowały korekty jako końca cyklu AI, lecz raczej jako okazję do zwiększenia zaangażowania w jednego z najważniejszych producentów pamięci dla sztucznej inteligencji.

Drugi największy zagraniczny debiut w historii Wall Street

Oferta SK hynix odpowiada 17,79 mln akcji zwykłych spółki. Jeżeli cena ADR zostanie ustalona na poziomie odpowiadającym środowemu kursowi zamknięcia wynoszącemu około 2,08 mln wonów za akcję, koreański producent pozyska około 24,5 mld USD.

Byłaby to druga największa oferta zagranicznej spółki w historii amerykańskiego rynku, ustępując jedynie rekordowemu debiutowi Alibaba, który przyniósł około 25 mld USD.

Choć jeszcze kilka tygodni temu analitycy oczekiwali, że oferta może przekroczyć 29 mld USD, korekta kursu obniżyła wartość emisji. Nie zmieniło to jednak bardzo wysokiego zainteresowania inwestorów.

Sygnałem, że SK hynix traktuje amerykański debiut jako strategiczny krok, jest osobiste zaangażowanie prezesa całej grupy SK, Chey Tae-wona. Według źródeł branżowych weźmie on udział w piątkowej ceremonii debiutu ADR na Nasdaq razem z prezesem SK hynix Kwak Noh-jungiem oraz pozostałymi członkami zarządu.

Podczas wydarzenia kierownictwo spółki ma zaprezentować globalnym inwestorom przewagi technologiczne SK hynix oraz długoterminową strategię rozwoju związaną z rynkiem sztucznej inteligencji.

Pozyskane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę mocy produkcyjnych. Spółka planuje sfinansować budowę nowej fabryki półprzewodników oraz nowoczesnego zakładu zaawansowanego pakowania chipów w Korei Południowej, aby sprostać rosnącemu popytowi na pamięci wykorzystywane w akceleratorach AI.

Jednocześnie Chey Tae-won ma spotkać się w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami największych firm technologicznych, w tym Nvidii i Tesli, co podkreśla strategiczne znaczenie współpracy z najważniejszymi odbiorcami infrastruktury AI.

Największe fundusze nadal wierzą w rynek AI

Według Bloomberga wśród inwestorów zainteresowanych ofertą znalazły się globalne fundusze długoterminowe, fundusze wyspecjalizowane w sektorze technologicznym, fundusze majątkowe (sovereign wealth funds) oraz inwestorzy koncentrujący się na rynku azjatyckim.

Baillie Gifford, Coatue Management oraz Situational Awareness zadeklarowały chęć zakupu ADR o wartości nawet 7 mld USD. Tak duże zaangażowanie pokazuje, że największy kapitał nadal postrzega producentów pamięci jako jednych z głównych beneficjentów wieloletniego boomu na sztuczną inteligencję.

Rolę głównych organizatorów oferty pełnią m.in. Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Citi, co dodatkowo podkreśla rangę całej transakcji.

Dlaczego SK hynix jest tak ważny dla rynku AI?

SK hynix jest obecnie jednym z największych producentów pamięci HBM (High Bandwidth Memory), które stanowią kluczowy element akceleratorów AI wykorzystywanych m.in. przez Nvidię oraz AMD. Bez pamięci nowej generacji nawet najwydajniejsze procesory graficzne nie byłyby w stanie osiągać obecnych parametrów w trenowaniu i obsłudze modeli sztucznej inteligencji.

To sprawia, że SK hynix jest jednym z najbardziej bezpośrednich beneficjentów globalnych inwestycji w infrastrukturę AI. Każde zwiększenie zamówień na GPU oznacza jednocześnie wzrost zapotrzebowania na zaawansowane pamięci HBM.

Z perspektywy inwestorów spółka stała się więc jednym z najważniejszych ogniw całego łańcucha wartości sztucznej inteligencji.

Czy to sygnał dla całego sektora półprzewodników?

Moim zdaniem tak. Gdyby inwestorzy rzeczywiście wierzyli, że boom AI dobiega końca, trudno byłoby oczekiwać ponad siedmiokrotnego przekroczenia zapisów na jedną z największych ofert publicznych ostatnich lat.

Co więcej, ogromny popyt pojawił się już po ponad 30-procentowej korekcie kursu SK hynix oraz spadkach Microna. To sugeruje, że największe fundusze nadal traktują obecne osłabienie jako element normalnej korekty w długoterminowym trendzie wzrostowym.

Choć krótkoterminowa zmienność w sektorze półprzewodników prawdopodobnie pozostanie wysoka, zainteresowanie ofertą SK hynix pokazuje, że instytucjonalny kapitał nadal konsekwentnie buduje ekspozycję na rozwój sztucznej inteligencji. To może być pozytywny sygnał nie tylko dla producentów pamięci, ale również dla całego ekosystemu AI.

Wykres US100 i ADR-y SK Hynix (D1)

Kontrakt na indeks US100 zatrzymał spadki w pobliżu 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA50, pomarańczowa linia). Powrót notowań powyżej poziomu 30 000 punktów mógłby przywrócić optymizm na Wall Street i zwiększyć szanse na kontynuację trendu wzrostowego.

Źródło: xStation5

Europejskie ADR-y SK Hynix rosną już ponad 15% względem lokalnego dołka - do szczytów z obecnego poziomu brakuje jescze ok. 15%. Wsparciem okazała się znów EMA50

Źródło: xStation5