Kalendarz ekonomiczny; Wnioski o zasiłek z USA i protokół EBC 🔼 Pepsico otwiera sezon wyników na Wall Street (08.07.2026)

Dzisiejszy kalendarz makro może podbić zmienność przede wszystkim na rynku EURUSD, obligacji oraz gazu ziemnego. Uwagę inwestorów przyciągną dane z Niemiec, protokół EBC oraz cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Po południu istotne będą także odczyty z rynku nieruchomości w USA, zapasy gazu EIA oraz wystąpienia przedstawicieli Fed i Banku Anglii. Poza tym, raport finansowy PepsiCo (PEP.US) otworzy sezon wyników w USA.
- 08:00 – Niemcy – Bilans handlowy (skorygowany sezonowo) 19,1 mld USD vs Oczekiwany odczyt: 14,8 mld EUR Poprzednio: 14,5 mld EUR
- 08:00 – Niemcy – Import m/m (skorygowany sezonowo) -2,5% vs Oczekiwany odczyt: -0,8% Poprzednio: +1,2%
- 08:00 – Niemcy – Eksport m/m (skorygowany sezonowo) 0,9% vs Oczekiwany odczyt: -0,4% Poprzednio: +0,9%
- 13:30 – Strefa euro – Protokół z posiedzenia EBC
- 14:30 – USA – Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych Oczekiwany odczyt: 217 tys. Poprzednio: 215 tys.
- 14:30 – USA – Liczba kontynuowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych Oczekiwany odczyt: 1,814 mln Poprzednio: 1,814 mln
- 16:00 – USA – Sprzedaż domów na rynku wtórnym Oczekiwany odczyt: 4,20 mln Poprzednio: 4,17 mln
- 16:00 – USA – Zmiana sprzedaży domów na rynku wtórnym m/m Oczekiwany odczyt: 1% Poprzednio: 3,2%
- 16:30 – USA – Zmiana zapasów gazu ziemnego EIA Oczekiwany odczyt: 58 miliardów stóp sześciennych Poprzednio: 87 miliardów stóp sześciennych
Wystąpienia bankierów centralnych
- 15:00 – USA – Wystąpienie Johna Williamsa (Fed)
- 18:00 – USA – Wystąpienie Michaela Barra (Fed)
- 19:30 – USA – Wystąpienie Christophera Wallera (Fed)
- 21:30 – Wielka Brytania – Wystąpienie Andrew Breedena (Bank Anglii)
Wyniki spółek
12:00 - Wyniki finansowe PepsiCo za ostatni kwartał
Wykres EURUSD i PepsiCo (interwał D1)
Eurodolar notowany jest poniżej dwóch kluczowych średnich kroczących EMA200 i EMA50 (czerwona i pomarańczowa wstęga), wskazując wciąż na dominację spadkowego trendu.
Źródło: xStation5
Akcje Pepsico w ostatnim czasie spadły o blisko 20% z lokalnych szczytów i znajdują się 5 USD poniżej EMA200 - dobre wyniki mogłyby wynieść walor powyżej tego poziomu i wesprzeć odwrócenie trendu. Kluczowe wsparcie to obecnie ok 130 - 132 USD za walor (poprzednie reakcje cenowe), ważny opór to 147 - 150 USD - jego zdecydowane przekroczenie mogłoby wyeniść akcje do 170 USD.
Źródło: xStation5
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