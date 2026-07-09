Wykres dnia 📉 Ropa spada mimo eskalacji USA - Iran - co dalej?

Ropa Brent (OIL) wzrosła na fali eskalcji na Bliskim Wschodzie, ale mimo ataków na irańskie bazy i odwetu na amerykańskie bazy w regionie - ropa pozostaje relatywnie spokojna. Kontrakt odbił ponad 10% z lokalnego minimum, ale wzrost zatrzymał się idealnie na 23,6 zniesieniu Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego z maja, tego roku przy 80,7 USD za baryłkę. Toeretycznie z poziomów tych może zostać uruchomiony kolejny impuls spadkowy, gdzie ważne będą okolice 73-75 USD. Z drugiej strony wzrost uprawdopodobniłby skok powyżej 84 - 87 USD za baryłkę (EMA200 i 38,2 Fibo).

OIL (wykres interwał D1)

Źródło: xStation5

Wykres pokazuje strukturę terminową rynku ropy Brent, a dokładniej spread pomiędzy najbliższym kontraktem futures (C01) a kontraktem z dużo dalszym terminem wygasania (C013). Obecny poziom około 4,5 USD pokazuje, że mimo ogromnego cofnięcia z maksimów rynek nadal wycenia napięcia w krótkoterminowych dostawach ropy.

Czerwona linia przedstawia różnicę cen między kontraktem najbliższym (front month) a kontraktem wygasającym znacznie później. Obecnie spread wynosi około 4,49 USD za baryłkę - dodatni spread oznacza, że najbliższy kontrakt jest droższy od dalszego, czyli rynek znajduje się w stanie backwardation. Taka sytuacja zwykle świadczy o napiętej podaży lub bardzo silnym krótkoterminowym popycie na fizyczną ropę.

Im wyższy spread, tym większą premię rynek jest skłonny zapłacić za natychmiastową dostawę, dlatego na wykresie widać bardzo wysokie wartości podczas szoku po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku oraz ponownie w okresie eskalacji napięć geopolitycznych w Iranie, w 2026 roku.

Gdy spread spada do zera lub staje się ujemny, rynek przechodzi w contango (dalsze kontrakty są droższe od najbliższego). Zwykle oznacza to komfortową podaż, wysokie zapasy lub oczekiwania słabszego popytu - nie widzimy tego obecnie.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wykres porównuje zachowanie cen ropy Brent podczas najważniejszych wydarzeń geopolitycznych, pokazując stopy zwrotu od 50 dni przed do 200 dni po ich wystąpieniu. Choć niektóre konflikty, takie jak wojna w Zatoce Perskiej czy rosyjska inwazja na Ukrainę, wywołały długotrwałe wzrosty cen ropy, wiele pozostałych prowadziło jedynie do krótkoterminowych skoków notowań. Obecny konflikt między Izraelem i Iranem przyniósł dotychczas umiarkowaną reakcję rynku na tle historycznych wydarzeń. Średnia stopa zwrotu po wydarzeniach geopolitycznych pozostaje relatywnie niewielka, co pokazuje czerwona, przerywana linia. Sugeruje to, że bez trwałych zakłóceń podaży sama eskalacja napięć geopolitycznych rzadko prowadzi do długotrwałej hossy na rynku ropy.

Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research