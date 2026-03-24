Nasdaq traci wobec odbicia na ropie 📉Strach przed inflacją?

Przed otwarciem giełdy w Stanach Zjednoczonych kontrakty na Nasdaq 100 (US100) notują spadek, napędzany przede wszytkim wzrostem cen ropy, która odbiła do 98 USD za baryłkę po spadku do 91 USD wczoraj. US100 spada poniżej 24,000 punktów, a rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich wróciły do ok. 5%, a perspektywa szybkiego rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie wydaje się w dalszym ciągu odległa.
- Apetyt na ryzyko, mierzony udziałem wśród inwestorów detalicznych w zakupach akcji spadł do ok. 8% i jest najniższy od III kwartału 2024 roku wobec 15% w listopadzie 2025 (oraz ok. 11,5% w szczycie hossy 'meme' z 2021 roku). Aktualnie znajduje się na poziomach z bessy 2020 i 2022 roku
- Amerykańska piechota morska ma dopłynąć do Iranu w piątek, a Donald Trump dał wczoraj Iranowi 5 dni na negocjacje co znów może powodować nastroje 'risk-off' w końcówce tygodnia - w obawie przed możliwą eskalacją napięć na linii Waszyngton - Teheran w nadchodzący weekend.
US100 (interwał D1)
Sytuacja techniczna an US100 wydaje się komplikować i jeśli kupujący nie zdołają dźwignąć indeksu powyżej 200-sesyjnej EMA200 (czerwona linia, 24500 punktów), wydaje się, że aktywność podaży może wzrosnąć, ściągając indeks w dół nawet do okolic 23,000 punktów.
Źródło: xStation5
OIL (interwał D1)
Ropa ochłodziła się wczoraj znacząco i dziś próbuje wrócić powyżej 100 USD za baryłkę. Wskaźnik RSI wynosi 61 i istotnie ochłodził się w dniu wczorajszym. Kluczowe, długoterminowe wsparcia możemy znaleźć na poziomie 91 USD - wyznaczone przez ostatnie reakcje cenowe oraz przy 84 i 72 USD (średnie kroczące EMA50 i EMA200).
Źródło: xStation5
Patrząc na poprzednie reakcje ropy na wydarzenia geopolityczne, obecny wzrost przebija właściwie tylko Wojna w Zatoce Perskiej (początek lat 90.). Ryzyko dla podaży wydaje się dziś co najmniej porównywalne i widzimy, że nawet wówczas wzrost nie był paraboliczny - poprzedzały go gwałtowne korekty.
Źródło: XTB Research
Bliżej rynków - Poranne webinarium (26.03.2026)
Poranna odprawa🚩Indeksy giełdowe tracą, ropa wraca do 100 USD (26.03.2026)
Podsumowanie dnia - Iran nie jest zainteresowany pokojem Trumpa
Komentarz giełdowy: Wall Street kupuje nadzieje, których Teheran jeszcze nie sprzedał💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.