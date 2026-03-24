Nasdaq traci wobec odbicia na ropie 📉Strach przed inflacją?

Przed otwarciem giełdy w Stanach Zjednoczonych kontrakty na Nasdaq 100 (US100) notują spadek, napędzany przede wszytkim wzrostem cen ropy, która odbiła do 98 USD za baryłkę po spadku do 91 USD wczoraj. US100 spada poniżej 24,000 punktów, a rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich wróciły do ok. 5%, a perspektywa szybkiego rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie wydaje się w dalszym ciągu odległa.

Apetyt na ryzyko, mierzony udziałem wśród inwestorów detalicznych w zakupach akcji spadł do ok. 8% i jest najniższy od III kwartału 2024 roku wobec 15% w listopadzie 2025 (oraz ok. 11,5% w szczycie hossy 'meme' z 2021 roku). Aktualnie znajduje się na poziomach z bessy 2020 i 2022 roku

Amerykańska piechota morska ma dopłynąć do Iranu w piątek, a Donald Trump dał wczoraj Iranowi 5 dni na negocjacje co znów może powodować nastroje 'risk-off' w końcówce tygodnia - w obawie przed możliwą eskalacją napięć na linii Waszyngton - Teheran w nadchodzący weekend.

US100 (interwał D1)

Sytuacja techniczna an US100 wydaje się komplikować i jeśli kupujący nie zdołają dźwignąć indeksu powyżej 200-sesyjnej EMA200 (czerwona linia, 24500 punktów), wydaje się, że aktywność podaży może wzrosnąć, ściągając indeks w dół nawet do okolic 23,000 punktów.

Źródło: xStation5

OIL (interwał D1)

Ropa ochłodziła się wczoraj znacząco i dziś próbuje wrócić powyżej 100 USD za baryłkę. Wskaźnik RSI wynosi 61 i istotnie ochłodził się w dniu wczorajszym. Kluczowe, długoterminowe wsparcia możemy znaleźć na poziomie 91 USD - wyznaczone przez ostatnie reakcje cenowe oraz przy 84 i 72 USD (średnie kroczące EMA50 i EMA200).

Źródło: xStation5

Patrząc na poprzednie reakcje ropy na wydarzenia geopolityczne, obecny wzrost przebija właściwie tylko Wojna w Zatoce Perskiej (początek lat 90.). Ryzyko dla podaży wydaje się dziś co najmniej porównywalne i widzimy, że nawet wówczas wzrost nie był paraboliczny - poprzedzały go gwałtowne korekty.

Źródło: XTB Research