Nastroje GfK z Niemiec poniżej prognoz. Konsument łapie zadyszkę?

Nastroje konsumentów wg. Gfk spadły do -28 wobec -27,4 oczekiwań i -24,7 poprzednio, sygnalizując pogarszającą się kondycję zakupową gospodarstw domowych
- Nastroje konsumentów w Niemczech mają się pogorszyć przed kwietniem, ponieważ gospodarstwa domowe spodziewają się wzrostu cen energii napędzanego wojną w Iranie, co może podbić inflację i osłabić kruche ożywienie gospodarcze.
- Wskaźnik nastrojów konsumenckich, publikowany przez GfK oraz Norymberski Instytut Decyzji Rynkowych (NIM), spadł o 3,2 pkt do poziomu -28,0 na kwiecień.
- Analitycy ankietowani przez Reuters oczekiwali mniejszego spadku, do poziomu -27,0 pkt.
- Oczekiwania dochodowe konsumentów spadły do poziomu ujemnego w związku z obawami, że inflacja ograniczy ich siłę nabywczą, oczekiwania co do sytuacji gospodarczej również się pogorszyły, osiągając najniższy poziom od grudnia 2022 roku.
- Badanie wskazuje, że wielu konsumentów obawia się poważnego zahamowania ożywienia gospodarczego, szczególnie jeśli konflikt będzie się przedłużał.
- Według badania NIM, 60% Niemców oczekuje, że ceny ropy, gazu i paliw pozostaną wysokie w długim okresie, co negatywnie wpływa na nastroje konsumenckie – powiedział Rolf Buerkl, szef działu klimatu konsumenckiego w NIM.
We Francji ocena klimatu biznesowego nie wykazała zmian względem poprzedniego odczytu i wyniosła 97, wobec 96 oczekiwań; w sektorze produkycjnym spadły do 99 wobec 101 oczekiwań i 102 poprzednio, a sentyment konsumentów spadł do 89, wobec 91 poprzednio
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.