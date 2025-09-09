Srebro traci ponad 1% pod presją silniejszego dolara 📉

Ceny srebra spadają dziś o ponad 1%, pomimo niższej niż oczekiwano rewizji danych BLS, sygnalizującej osłabienie gospodarki USA. Pomimo słabej rewizji danych o zatrudnieniu (-911 tys. na 2024 r., zakończonej w marcu 2025 r.), kontrakty terminowe na indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) próbują ustabilizować się po wyprzedaży, zyskując dziś prawie 0,3% (para EUR/USD traci prawie 0,4%). To prawdopodobnie również powód, dla którego wzrosty złota ograniczyły się do „zaledwie” 0,3%. Z drugiej strony, dzisiaj odnotowaliśmy silny wzrost indeksu NFIB, i 6,6% r/r wzrost w raporcie US Redbook, sugerujący spory wzrost sprzedaży w amerykańskich domach towarowych. Zatem, pomimo słabego raportu o zatrudnieniu, możemy założyć, że nie wszystkie dane makro z USA są „recesyjne”. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.