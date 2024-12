NATGAS kontynuuje odbicie wobec mocnego spadku zapasów

Cena gazu pozostaje w ruchu wzrostowym, notując poziomu 3,35 USD na kontrakcie lutowym. Z drugiej strony kontrakt styczniowy notowany jest na poziomie 3,6 USD, co oznaczałoby testowanie ostatnich lokalnych szczytów z końca listopada. Wzrost cen związany jest z kolejnym mocnym spadkiem zapasów w Stanach Zjednoczonych, który był mocniejszy niż w ostatnich 5 latach. Z drugiej strony oczekiwania dotyczące obecnego tygodnia wskazują na to, że spadek zapasów może być połowę mniejszy niż w tym tygodniu, co oznaczałoby mniejszy spadek niż standardowo.

Zmiana zapasów gazu w Stanach Zjednoczonych. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Warto jednak zauważyć, że prognozy pogody na najbliższe tygodnie wskazują na wyraźnie ocieplenie. Jedynie w dniach 22-25 grudnia może być nieco zimniej, choć generalnie prognozy i tak zmieniły się na wyższe temperatury.

Temperatury, w szczególności w regionie Midwest mają być ekstremalnie wysokie. Źródło: NOAA

Wysokie temperatury mają utrzymać się na przełomie 2024 i 2025 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

NATGAS utrzymuje się na wysokich poziomach, choć nie uwzględniając rolowania, testowane byłyby najwyższe poziomy od stycznia 2023 roku. Niemniej po 2 silnych spadkach zapasów czeka nas w tym momencie zmniejszone zużycie gazu, co powinno prowadzić do sezonowego spadku cen. Niemniej w przypadku zmiany pogody, gaz może reagować dosyć gwałtownie. W przypadku ataku zimy, w grę będzie wchodził zakres 3,5-4,0 USD/MMBTU. W przypadku rozpoczęcia sezonowego spadku, cena powinna spaść poniżej 3,0 USD i kierować się do poziomów między 100 i 200 okresową średnią. Obecnie znajdują się one między 2,5 i 2,7 USD/MMBTU.

Źródło: xStation5