⏬NATGAS poniżej 4 USD

Cena gazu amerykańskiego traci ponad 6% wobec niewielkiego ocieplenia w USA

Gaz amerykański kończy tydzień dosyć sporą przeceną sięgającą ponad 6%, co sprowadza ceny poniżej 4 USD/MMBTU. Jest to związane najprawdopodobniej ze wzrostem temperatur, które obecnie nie są już tak niskie jak w kilku ostatnich dniach. Zapotrzebowanie na gaz w ciągu dwóch ostatnich dni spadły do 5 letniej średniej. Prognozy temperatur w dalszym ciągu wskazują na temperatury niższe od standardowych, ale nie ekstremalnie niskie.

Oczekuje się również, że temperatury powrócą do standardowych lub wyższych na koniec stycznia. Warto również pamiętać, że w przyszłym tygodniu będzie miało miejsce rolowanie kontraktów terminowych, które obniży cenę o ok. 60 centów, gdyż obecna struktura terminowa w krótkim terminie to backwardation.

Przy obecnych cenach doszłoby do zejścia nie tylko poniżej ostatnio kluczowego wsparcia, czyli średniej 15 okresowej, ale mogłoby dojść do przetestowania średniej 60 sesyjnej.