NATGAS powyżej 4 USD/MMBTU

Cena gazu ziemnego w USA rośnie o 5% i znajduje się najwyżej od 2 lat

NATGAS w USA notowany jest ponownie powyżej 4 USD/MMBTU i znajduje się najwyżej od 2 lat, rosnąc obecnie ponad 5%, choć na starcie dzisiejszej sesji wzrost wynosił niemal 10%. Za mocny wzrost odpowiedzialna jest pogoda w USA. Niskie temperatury wywołały ogromne zużycie gazu w ostatnich dniach, a najnowsze prognozy wskazują, że w perspektywie przynajmniej dwóch tygodni niskie temperatury będą się utrzymywać.



Najnowsze prognozy NOAA wskazują, że w perspektywie 6-10 dni temperatury na całym terytorium USA (poza Alaską) mają być niższe niż standardowe. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB





Zużycie gazu powróciło do zakresu 5 letniego, ale wciąż pozostaje wyraźnie powyżej 5 letniej średniej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB





Wysokie zużycie gazu prawdopodobnie spowoduje, że spadek zapasów gazu za zeszły tydzień może przekroczyć 200 bcf. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena NATGAS przekracza dzisiaj 4 USD/MMBTU i notowana jest najwyżej od 2 lat. Niskie temperatury w USA powodują większe zużycie gazu. W Europie również doszło do spadku temperatur, a dodatkowo zmniejszyła się dostępność gazu po zamknięciu transferu gazu z Rosji przez Ukrainę do krajów południa Europy. Warto również wspomnieć, że administracja Bidena nałożyła szereg sankcji na różne rosyjskie firmy, w tym również porty LNG. To potencjalnie może wpłynąć na zwiększenie popytu na amerykańskie LNG przez europejskie kraje.

Gaz otwiera się potężną luką na początek tygodnia wobec utrzymania wysokiego popytu na gaz. Obecnie testowane są okolice górnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Potencjalne wsparcie to okolice 4 USD/MMBTU. W perspektywie tygodnia będzie miało miejsce rolowanie, które obniży cenę o ok. 50-60 centów na kontrakcie, gdyż obecnie gaz znajduje się w krótkoterminowym sporym backwardation. Źródło: xStation5