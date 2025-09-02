NATGAS traci 3% 📉

Ceny gazu spadają wobec słabszego popytu i chłodnej pogody w USA ⛈️ Kontrakty na amerykański gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) tracą dziś ponad 3%, wobec wysokiej produkcji i chłodniejszych prognoz z USA. Sezon przejściowy wskazuje, że różncia między podażą gazu, a niższym popytem może 'sezonowo' wzrosnąć, spychając ceny z powrotem w okolice minimów, obserwowanych w drugiej połowie sierpnia.

Z drugiej strony jeśli pogoda w USA miałaby drastycznie ochłodzić się lub ocieplić w najbliższych tygodniach powrót powyżej 3 USD za MMBtu wydaje się wciąż realny, zwłaszcza, że produkcja prawdopodobnie również spadnie. Jak widzimy na mapie poniżej, prognozy temperatury w najbardziej zaludnionych i upalnych regionach USA (zachodnie i wschodnie wybrzeże) są poniżej średniej, co dokłada się do spadkowego momentum cen gazu.

Źródło: NOAA, Climate Prediction Centre NATGAS wyłamał się dołem ze wzrostowego kanału cenowego i jeśli z okolic 2,90 USD uruchomiony zostanie kolejny impuls, realnym poziomem wsparcia pozostają okolice 2,7 USD za MMBtu, wyznaczone przez poprzednie reakcje cenowe. Powrót powyżej 3 USD sugerowałby próbę powrotu do trendu wzrostowego. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.