⏫NATGAS zyskuje 5%

❄️Znaczny spadek prognoz temperatur na kolejny tydzień w USA powoduje wzrost cen gazu do najwyższych od czerwca

Ceny gazu zyskują znacząco w połowie tygodnia i ceny rosną do poziomu 3,1 USD/MMBTU, najwyższego poziomu od czerwca. Co ciekawe ma to miejsce tuż przed rolowaniem kontraktów terminowych, choć w przeszłości ceny raczej traciły na 1-2 dni przed rolowaniem. Niemniej dzisiejsze wzrosty motywowane są wyraźną zmianą prognoz dla USA.

Prognozy pogody wskazują na wyraźny spadek temperatur na przełomie listopada oraz grudnia. Prognozy sprzed dwóch dni wskazywały na cieplejsze temperatury na większości terytoriów Stanów Zjednoczonych. Źróło: Bloomberg Finance LP

Liczba stopniodni grzewczych w USA wzrosła znacząco powyżej 5 letniej sredniej. Źródło: Bloomberg Finance LP

Cena gazu rośnie dzisiaj o ponad 5% i testuje poziomy 3,1 USD/MMBTU - najwyższe od czerwca. Rolowanie będzie miało miejsce po jutrzejszej sesji. Niemniej, jeśli cena jutro utrzymałaby się na obecnym poziomie, wtedy cena po rolowaniu otworzyłaby się w okolicach 3,3 USD/MMBTU - najwyżej od stycznia. Sezonowość wskazuje na spadki, które powinny rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu. Jednak jeśli prognozy pogody będą się pogarszać, nie można wykluczyć dalszego wzrostu cen w kierunku strefy 3,5-4,0 USD/MMBTU.

