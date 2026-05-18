Nerwowo wokół Seagate i sektora pamięci

Seagate Technology to amerykańska spółka technologiczna zajmująca się przede wszystkim produkcją dysków twardych oraz rozwiązań do przechowywania danych, czyli tzw. storage. Storage w tym kontekście oznacza infrastrukturę i urządzenia służące do długoterminowego zapisywania i przechowywania ogromnych wolumenów danych cyfrowych. W praktyce chodzi o systemy, w których trafiają dane z aplikacji, chmury, systemów AI, serwisów streamingowych czy firmowych baz danych, a które muszą być dostępne, bezpieczne i skalowalne. Seagate dostarcza przede wszystkim rozwiązania dla centrów danych i dużych operatorów chmurowych, co sprawia, że spółka jest bezpośrednio powiązana z globalnym wzrostem ilości danych oraz rozwojem sztucznej inteligencji.
Dzisiejsze spadki akcji Seagate wpisują się w szerszą słabość sektora półprzewodników i spółek związanych z infrastrukturą danych. Presję na kurs wywołały komentarze zarządu dotyczące długich czasów realizacji zamówień oraz ostrożnego podejścia do rozbudowy mocy produkcyjnych. Prezes spółki zasugerował, że budowa nowych fabryk w obecnych warunkach technologicznych i cyklicznych zajęłaby zbyt dużo czasu, aby skutecznie odpowiedzieć na bieżący popyt, co rynek odczytał jako sygnał braku agresywnej ekspansji podaży. W praktyce oznacza to, że mimo bardzo silnego zapotrzebowania ze strony centrów danych, Seagate nie planuje gwałtownego zwiększania produkcji, co rynek interpretuje dwojako, z jednej strony jako wsparcie dla cen i marż, ale z drugiej jako ograniczenie potencjału wzrostu przychodów.
Dodatkowo wcześniejsze informacje branżowe wskazują, że moce produkcyjne w segmencie dysków dla centrów danych są już mocno napięte i w dużej mierze zarezerwowane na kolejne kwartały, co teoretycznie wspiera wyceny, ale jednocześnie ogranicza możliwość szybkiego skalowania biznesu. W tle nadal funkcjonuje narracja związana z tak zwanym supercyklem AI, w którym rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie danych miało być jednym z kluczowych motorów wzrostu dla spółek takich jak Seagate. Jednocześnie trzeba pamiętać, że rynek często wyprzedza fundamenty i bardzo agresywnie dyskontuje przyszłe oczekiwania, co powoduje, że nawet neutralne komunikaty zarządu mogą być odbierane negatywnie, jeśli stoją w sprzeczności z wcześniej rozbudowaną narracją wzrostową.
Jednocześnie warto podkreślić, że sektor dysków twardych i storage historycznie jest bardzo cykliczny i podatny na gwałtowne zmiany sentymentu. W takich warunkach kluczowi klienci, czyli przede wszystkim hyperscalerzy, mogą dynamicznie zmieniać tempo zamówień w zależności od własnych budżetów inwestycyjnych i priorytetów w infrastrukturze AI. To sprawia, że rynek pozostaje wyjątkowo wrażliwy na każdy sygnał dotyczący CAPEX-u i przyszłych planów rozbudowy centrów danych, a obecne ruchy cenowe w Seagate oraz całym sektorze półprzewodników można interpretować bardziej jako efekt redukcji ekspozycji i realizacji zysków po wcześniejszych wzrostach niż jako trwałe pogorszenie fundamentów.
Źródło: xStation5
Arm Holdings pod presją regulacyjną!
Komentarz giełdowy: Rynek akcji niewzruszony wzrostem obaw o inflację – na jak długo?
US Open: Rynek w zawieszeniu przed raportem Nvidii
Ile Wall Street ma paliwa do wzrostów? Spółki z S&P 500 notują rekordowy wzrost zysków od 2021 roku
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.